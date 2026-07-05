В Гатчине на базе школы №12 прошел региональный этап Всероссийской военно-патриотической игры «Семейная зарница». В мероприятии приняли участие 14 семейных команд.

Участники соревновались в испытаниях на сплоченность, физическую подготовку, интеллект и навыки выживания в экстремальных ситуациях. Специалисты МЧС России по Ленинградской области организовали испытания по радиационной, химической и биологической обороне.

По итогам всех состязаний победителем регионального этапа стала команда Кингисеппского района. Они представят Ленинградскую область в финале всероссийской игры.