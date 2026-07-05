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Команда Кингисеппского района стала победителем регионального этапа «Семейной зарницы»

В Гатчине на базе школы №12 прошел региональный этап Всероссийской военно-патриотической игры «Семейная зарница». В мероприятии приняли участие 14 семейных команд.

Команда Кингисеппского района стала победителем регионального этапа «Семейной зарницы» - Они представят Ленинградскую область в финале всероссийской игры.
Фото: МЧС Ленинградской области

Участники соревновались в испытаниях на сплоченность, физическую подготовку, интеллект и навыки выживания в экстремальных ситуациях. Специалисты МЧС России по Ленинградской области организовали испытания по радиационной, химической и биологической обороне.

По итогам всех состязаний победителем регионального этапа стала команда Кингисеппского района. Они представят Ленинградскую область в финале всероссийской игры.

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22.06.2026
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Теги

Семейная зарница региональный этап Ленобласть
Новости Социум

В России предложили увеличить отпуск для родителей

Вице-президент Федеральной палаты адвокатов РФ, заместитель секретаря Общественной палаты Владислав Гриб в беседе с РИА Новости предложил увеличить продолжительность ежегодного оплачиваемого отпуска для родителей до 35 дней, а для многодетных семей — до 42 дней.

В России предложили увеличить отпуск для родителей - Продолжительность ежегодного оплачиваемого отпуска для родителей предложили увеличить до 35 дней, а
Фото: freepik.

Сейчас, согласно Трудовому кодексу России, продолжительность ежегодного основного оплачиваемого отпуска составляет 28 календарных дней. При ненормированном рабочем дне к этому сроку добавляется еще минимум 3 дня, а при вредных или опасных условиях труда - 7 дней.

«Я бы привязал продолжительность отпуска к количеству детей в семье. Потому что порой после отдыха с детьми нужен еще небольшой отпуск, я это говорю как отец восьмерых детей», - рассказал Владислав Гриб.

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Теги

Россия многодетные семьи Общественная палата родители

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