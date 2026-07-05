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Ливни, грозы и до +22°С – погода в Ленобласти на 6 июля

В Ленобласти 6 июля ожидается облачная погода с прояснениями.

Ливни, грозы и до +22°С – погода в Ленобласти на 6 июля - В большинстве районов пройдут кратковременные дожди.
Фото: magnific.

В большинстве районов пройдут кратковременные дожди, местами возможны ливни и грозы. Ветер ночью северо-западный, западный слабый, днем западный, юго-западный умеренный, при грозе местами порывы до сильного.

Температура воздуха ночью составит +10…+15°С, днем - +17…+22°С.

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Теги

погода Ленобласть дожди лето
Новости Социум

В России предложили увеличить отпуск для родителей

Вице-президент Федеральной палаты адвокатов РФ, заместитель секретаря Общественной палаты Владислав Гриб в беседе с РИА Новости предложил увеличить продолжительность ежегодного оплачиваемого отпуска для родителей до 35 дней, а для многодетных семей — до 42 дней.

В России предложили увеличить отпуск для родителей - Продолжительность ежегодного оплачиваемого отпуска для родителей предложили увеличить до 35 дней, а
Фото: freepik.

Сейчас, согласно Трудовому кодексу России, продолжительность ежегодного основного оплачиваемого отпуска составляет 28 календарных дней. При ненормированном рабочем дне к этому сроку добавляется еще минимум 3 дня, а при вредных или опасных условиях труда - 7 дней.

«Я бы привязал продолжительность отпуска к количеству детей в семье. Потому что порой после отдыха с детьми нужен еще небольшой отпуск, я это говорю как отец восьмерых детей», - рассказал Владислав Гриб.

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Теги

Россия многодетные семьи Общественная палата родители

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