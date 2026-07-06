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Врач перечислила заболевания, при которых шашлык категорически запрещен

врач
Фото: Freepik.

Шашлык противопоказан людям с обострением гастрита, язвой желудка и 12-перстной кишки, панкреатитом, заболеваниями желчного пузыря и рядом сердечно-сосудистых нарушений, рассказала доцент кафедры госпитальной педиатрии № 2 Института материнства и детства Пироговского университета Ольга Тарасова.

По словам специалиста, блюдо может раздражать слизистую желудка из-за копченого жира и корочки. Шашлык также не рекомендуется при панкреатите в стадии обострения или неполной ремиссии, желчнокаменной болезни, холецистите и дискинезии желчевыводящих путей. Кроме того, мясо содержит много пуринов, которые могут повышать уровень мочевой кислоты, поэтому шашлык противопоказан при подагре.

Детям младше 3 лет блюдо давать не рекомендуется. В возрасте от 3 до 7 лет шашлык можно употреблять только в ограниченных порциях.

Пожилым людям с атеросклерозом, тяжелой гипертонией и сердечной недостаточностью шашлык также может быть опасен из-за высокой нагрузки на сосуды и большого количества соли в маринадах.

«Самое частое и самое опасное сочетание — шашлык и алкоголь. Алкоголь расслабляет сфинктер Одди (клапан между общим желчным протоком и кишечником), усиливает отек поджелудочной железы и блокирует выход ферментов. Результат — острый панкреатит», – отметила Ольга Тарасова

Врач рекомендовала подавать шашлык с овощами, а из напитков выбирать травяной чай, морс или воду с лимоном.

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Теги

здоровье шашлык
Новости Социум Главное

В России предложили ввести федеральную выплату за долгий брак

С такой инициативой выступила депутат Буцкая.

В России предложили ввести единую федеральную выплату для супругов, проживших в браке 50 лет и более. С инициативой к Минтруд РФ обратилась депутат Госдумы Татьяна Буцкая.

Согласно инициативе, размер выплаты составит 20 тысяч рублей с последующей индексацией или пропорциональным увеличением размера поддержки к следующему юбилею супругов.

«Считаем, что долгий официальный брак является не только личной семейной ценностью, но и общественно значимым примером устойчивости, взаимной поддержки и сохранения традиционных семейных отношений», — цитирует парламентария РИА Новости.

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Теги

выплаты Долгий брак Гсодума

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