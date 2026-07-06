Шашлык противопоказан людям с обострением гастрита, язвой желудка и 12-перстной кишки, панкреатитом, заболеваниями желчного пузыря и рядом сердечно-сосудистых нарушений, рассказала доцент кафедры госпитальной педиатрии № 2 Института материнства и детства Пироговского университета Ольга Тарасова.

По словам специалиста, блюдо может раздражать слизистую желудка из-за копченого жира и корочки. Шашлык также не рекомендуется при панкреатите в стадии обострения или неполной ремиссии, желчнокаменной болезни, холецистите и дискинезии желчевыводящих путей. Кроме того, мясо содержит много пуринов, которые могут повышать уровень мочевой кислоты, поэтому шашлык противопоказан при подагре.

Детям младше 3 лет блюдо давать не рекомендуется. В возрасте от 3 до 7 лет шашлык можно употреблять только в ограниченных порциях.

Пожилым людям с атеросклерозом, тяжелой гипертонией и сердечной недостаточностью шашлык также может быть опасен из-за высокой нагрузки на сосуды и большого количества соли в маринадах.

«Самое частое и самое опасное сочетание — шашлык и алкоголь. Алкоголь расслабляет сфинктер Одди (клапан между общим желчным протоком и кишечником), усиливает отек поджелудочной железы и блокирует выход ферментов. Результат — острый панкреатит», – отметила Ольга Тарасова

Врач рекомендовала подавать шашлык с овощами, а из напитков выбирать травяной чай, морс или воду с лимоном.