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Новости Происшествия

Женщине стало плохо в палаточном лагере в Приозерском районе. Ее спасали по воде на катере

Туристку эвакуировали из палаточного лагеря на берегу Вуоксы в Приозерском районе после резкого ухудшения самочувствия.

Сообщение о происшествии поступило в экстренные службы 5 июля, сообщили в Аварийно-спасательной службе Ленинградской области. У женщины резко поднялось давление в лесу у железнодорожной станции 148-й километр.

По данным ГУ МЧС России по Ленинградской области, пострадавшей 46 лет. Она отдыхала в палаточном лагере на берегу Вуоксы рядом с поселком Гранитное, в районе места, которое туристы называют малыми скалами.

На место выехала дежурная смена поисково-спасательного отряда Приозерска. Спасатели доставили женщину на катере в Приозерск и передали бригаде скорой помощи.

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«Дождь. Период предупреждения до 00 ч. 07 июля. Местами ливни. Гроза. Период предупреждения с 10 ч. 07 июля до 21 ч. 07 июля. Местами грозы», — указано в сообщении.

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