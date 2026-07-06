Туристку эвакуировали из палаточного лагеря на берегу Вуоксы в Приозерском районе после резкого ухудшения самочувствия.

Сообщение о происшествии поступило в экстренные службы 5 июля, сообщили в Аварийно-спасательной службе Ленинградской области. У женщины резко поднялось давление в лесу у железнодорожной станции 148-й километр.

По данным ГУ МЧС России по Ленинградской области, пострадавшей 46 лет. Она отдыхала в палаточном лагере на берегу Вуоксы рядом с поселком Гранитное, в районе места, которое туристы называют малыми скалами.

На место выехала дежурная смена поисково-спасательного отряда Приозерска. Спасатели доставили женщину на катере в Приозерск и передали бригаде скорой помощи.