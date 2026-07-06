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Во Всеволожском районе задержали 14-летнего подозреваемого в поджоге ж/д оборудования

Во Всеволожском районе Ленобласти сотрудники транспортной полиции задержали 14-летнего жителя Петербурга, подозреваемого в поджоге релейного шкафа на перегоне между железнодорожными станциями «Мельничный ручей» и «Ржевка».

Видео: УТ МВД России по СЗФО

По данным УТ МВД РФ по СЗФО, для поджога подросток использовал бутылки с легковоспламеняющейся жидкостью, купленные в строительном магазине. Следствие полагает, что действовал он по указанию неизвестного человека, связавшегося с ним через мессенджер.

По факту поджога возбуждено уголовное дело по статье «Террористический акт». Подростку избрана мера пресечения в виде ограничения определенных действий на время расследования.

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Теги

поджог задержан подросток Всеволожский район Ленобласть
Новости Социум Главное

В России предложили ввести федеральную выплату за долгий брак

С такой инициативой выступила депутат Буцкая.

В России предложили ввести единую федеральную выплату для супругов, проживших в браке 50 лет и более. С инициативой к Минтруд РФ обратилась депутат Госдумы Татьяна Буцкая.

Согласно инициативе, размер выплаты составит 20 тысяч рублей с последующей индексацией или пропорциональным увеличением размера поддержки к следующему юбилею супругов.

«Считаем, что долгий официальный брак является не только личной семейной ценностью, но и общественно значимым примером устойчивости, взаимной поддержки и сохранения традиционных семейных отношений», — цитирует парламентария РИА Новости.

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