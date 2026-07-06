Во Всеволожском районе Ленобласти сотрудники транспортной полиции задержали 14-летнего жителя Петербурга, подозреваемого в поджоге релейного шкафа на перегоне между железнодорожными станциями «Мельничный ручей» и «Ржевка».

Видео: УТ МВД России по СЗФО

По данным УТ МВД РФ по СЗФО, для поджога подросток использовал бутылки с легковоспламеняющейся жидкостью, купленные в строительном магазине. Следствие полагает, что действовал он по указанию неизвестного человека, связавшегося с ним через мессенджер.

По факту поджога возбуждено уголовное дело по статье «Террористический акт». Подростку избрана мера пресечения в виде ограничения определенных действий на время расследования.