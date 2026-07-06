Министерство обороны Финляндии отменило запрет на покупку россиянином виллы на острове Пяйятсало в общине Сюсмя, сообщает Ilta-Sanomat. Изначально ведомство заблокировало сделку, однако позже было вынуждено изменить решение. Причиной стало то, что покупатель успел получить финское гражданство до вынесения окончательного решения по заявке.

«Министерство обороны по-прежнему бессильно в сделках с финской недвижимостью», – говорится в публикации

По данным издания, ужесточение законодательства не стало полным запретом на сделки для россиян. Покупать недвижимость в Финляндии по-прежнему могут граждане РФ, у которых также есть финское гражданство.

Сделку оформили еще в конце августа 2025 года. О наличии финского паспорта покупатель уведомил власти в конце февраля, когда заявка находилась на рассмотрении Минобороны.

Изначально 56-летнему россиянину отказали в покупке виллы из-за предполагаемой связи его финской компании с петербургской компанией, находящейся под санкциями Евросоюза. Также ведомство указывало, что мужчина не предоставил убедительного объяснения своих поездок в Китай, Гонконг, Катар, Турцию и на Кипр.

Финское Минобороны усмотрело в этом риски для безопасности страны и заблокировало сделку. Однако новый закон позволяет покупать недвижимость в Финляндии россиянам, имеющим также финское гражданство, поэтому ведомство было юридически обязано аннулировать запрет.

После вступления закона в силу количество сделок россиян с финской недвижимостью сократилось, но полностью не прекратилось. Отказы также получали граждане Узбекистана, Китая и Канады.

В первом полугодии 2026 года Минобороны Финляндии рассмотрело 24 заявки от граждан РФ. Шесть из них заблокировали из соображений национальной безопасности. Также зафиксировано семь сделок, где и продавцом, и покупателем выступали россияне, а оплата проходила в России в рублях. За весь 2025 год россияне совершили 60 сделок с финской недвижимостью.

В марте, когда Минобороны Финляндии запретило покупку виллы на Пяйятсало, ведомство также заблокировало сделки с недвижимостью в Иматре, Савонлинне, Киттиля, Расеборге и Париккале.