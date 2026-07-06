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Новости Социум

Новые железнодорожные маршруты свяжут Петербург, Москву и юг России

С 16 июля открываются три новых железнодорожных маршрута. Об этом сообщила пресс-служба компании-перевозчика «Гранд Сервис Экспресс».

Поезд №177/178 будет курсировать между Петербургом и Анапой с графиком движения через день. Первый рейс из Северной столицы запланирован на 16 июля в 01:40, обратный поезд из Анапы отправится 18 июля в 04:17.

Поезд №153/154 между Москвой и Ростовом-на-Дону уже отправился в путь. Состав будет отправляться из столицы ежедневно в 20:00. Поезд №433/434 по маршруту Москва — Новороссийск будет ходить ежедневно. Первый рейс из Москвы состоится 10 июля в 17:45, а из Новороссийска — 12 июля в это же время.

Билеты на все три направления можно будет приобрести за 30 дней до даты отправления.

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Теги

Петербург юг России железная дорога поезд
Новости Социум

Визовые центры Кипра возобновили прием документов в России

Визовые центры Республики Кипр с 6 июля вновь начали принимать заявления на визы.

Обратиться можно в визовые центры в семи городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске, Самаре, Ростове-на-Дону и Нижнем Новгороде. Для подачи документов необходимо предварительно записаться, сообщается в тг-канале АТОР.

Для заявителей старше 12 лет визовый сбор составляет 90 евро (примерно 8 100 рублей), для детей от 6 до 11 лет — 4 050 рублей. Также взимается сервисный сбор BLS в размере 547 рублей.

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Теги

визы Кипр Россия

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