С 16 июля открываются три новых железнодорожных маршрута. Об этом сообщила пресс-служба компании-перевозчика «Гранд Сервис Экспресс».

Поезд №177/178 будет курсировать между Петербургом и Анапой с графиком движения через день. Первый рейс из Северной столицы запланирован на 16 июля в 01:40, обратный поезд из Анапы отправится 18 июля в 04:17.

Поезд №153/154 между Москвой и Ростовом-на-Дону уже отправился в путь. Состав будет отправляться из столицы ежедневно в 20:00. Поезд №433/434 по маршруту Москва — Новороссийск будет ходить ежедневно. Первый рейс из Москвы состоится 10 июля в 17:45, а из Новороссийска — 12 июля в это же время.

Билеты на все три направления можно будет приобрести за 30 дней до даты отправления.