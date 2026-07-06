Сенатор прокомментировал ряд новых законопроектов в сфере миграции, которые собирается принять Госдума.

На этой неделе Госдума рассмотрит пакет законопроектов, направленных на ужесточение правил трудовой миграции. Их основная цель — повысить уровень общественной безопасности и сделать правоприменительную практику более предсказуемой.

Сенатор от Ленинградской области Сергей Перминов подчеркнул, что законопроекты призваны навести порядок в сфере миграции. Каждый, кто приезжает в Россию для работы, обязан строго соблюдать российское законодательство. Парламентарий также отметил, что выстраиваемая система направлена на профилактику правонарушений и обеспечение спокойствия граждан.

«Законопослушный гражданин внимателен к существующим нормам и правилам. И совершенно очевидно, что изменения требований окажут влияние на обеспечение общественной безопасности и сбережение спокойствия. А те, кто пренебрегает этими важными интересами наших граждан и страны в целом, вынуждены будут перестроить свое поведение или покинуть Россию», — добавил сенатор в беседе с «Общей газетой Ленинградской области».