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Новости Происшествия

Спасатели Ленобласти более 20 раз выезжали на вызовы о ЧП за неделю

Аварийно-спасательная служба поделилась недельной сводкой происшествий, в разрешении которых она активно принимала участие. 

Спасатели Ленобласти более 20 раз выезжали на вызовы о ЧП за неделю - Аварийно-спасательная служба поделилась недельной сводкой происшествий, в разрешении которых она акт
Фото: Аварийно-спасательная служба ЛО

С 29 июня по 5 июля Аварийно-спасательная служба Ленинградской области привлекалась 23 раза для разрешения экстренных ситуаций:

— к поисково-спасательным работам в лесах – 10 раз;
— к поисково-спасательным работам на водных объектах – 5 раз;
— к аварийно-спасательным работам при ДТП – 1 раз;
— к патрулированиям водных объектов – 2 раза.

Хотите узнать самую актуальную и оперативную информацию о работе Аварийно-спасательной службы Ленинградской области и получить достоверные сведения о чрезвычайных происшествиях на территории области, в ликвидации которых принимают участие сотрудники службы, подпишитесь на группу Спасателей 47-го региона в социальной сети ВК.

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