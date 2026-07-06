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Бастрыкин взял на контроль дело о невыплате зарплаты уволенной жительнице Ленобласти

Уголовное дело о нарушении трудовых прав женщины было возбуждено еще в ноябре 2025 года.

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин запросил доклад по уголовному делу о невыплате заработной платы жительнице Ленинградской области. Об этом 6 июля сообщает пресс-служба ведомства. 

Указывается, что женщина работала на одном из предприятий региона и длительное время не получала зарплату. При этом после увольнения расчет руководством компании так и не был выполнен. По данному факту в ноябре 2025 года было возбуждено уголовное дело.

«Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Иванович Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Ленинградской области Сергею Тихоновичу Сазину ускорить расследование уголовного дела и представить доклад о его результатах, а также принимаемых мерах по восстановлению прав работников организации на вознаграждение за труд. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства», — говорится в сообщении.

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Александр Бастрыкин
Новости Социум

Кошмары по ночам у женщины оказались последствием эндокринного заболевания

30-летняя пациентка, длительное время лечившаяся от тревожного расстройства, обнаружила, что причиной её панических атак и ночных кошмаров является совсем другой недуг.

Эндокринные нарушения могут имитировать психические заболевания. Очередное подтверждение тому — случай 30-летней женщины. На протяжении долгого времени она страдала от изнурительных ночных кошмаров и неконтролируемых панических атак. Несмотря на прием антидепрессантов и успокоительных, состояние не улучшалось, а специалисты лишь указывали на возможные проблемы психологического характера.

Женщина обратила внимание на соматические проявления: одышку, потливость, учащенное сердцебиение с пульсом до 110 ударов в минуту, а также необъяснимую потерю 2,5 килограммов веса за месяц. Комплексное обследование выявило нестабильность показателей гормонов щитовидной железы, что долгое время затрудняло постановку точного диагноза.

Ключевым этапом диагностики стала сцинтиграфия — радионуклидное исследование, которое позволило специалистам выявить диффузный токсический зоб, также известный как болезнь Грейвса. Это аутоиммунное расстройство, при котором антитела стимулируют чрезмерную гормональную активность щитовидной железы. Данная патология встречается у женщин в пять раз чаще, чем у мужчин.

Благодаря правильно подобранной терапии состояние пациентки удалось быстро стабилизировать. Панические атаки и мучительные сновидения практически полностью прекратились.

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Фото на миниатюре: magnific

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