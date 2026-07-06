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Новости Социум

С начала 2026 года в Ленинградской области родилось на 2,6% больше мальчиков, чем девочек

Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко поделился промежуточной статистикой рождаемости в регионе с начала 2026 года.

С января по июль в 47-м регионе на свет появились 2983 мальчика и 2834 девочки. Таким образом, мальчиков родилось на 2,6 процента больше. Независимо от пола новорождённого, каждая семья получает от региона памятный подарок: набор необходимых вещей и медаль «Родившемуся на героической Ленинградской земле».

Глава региона также напомнил о способах регистрации рождения. Подать заявление можно тремя способами: через суперсервис «Рождение ребенка» на портале «Госуслуги» прямо из роддома; в любом отделе ЗАГС или МФЦ Ленинградской области (процедура занимает около 15 минут, независимо от места прописки и рождения ребёнка); а также в специализированных кабинетах ЗАГС, которые открыты в Перинатальном центре и Всеволожском роддоме. Подробную информацию о дополнительных мерах поддержки для родителей можно найти по ссылке.

Для популяризации возможности регистрации рождения ребенка полностью в электронном виде на сайте управления ЗАГС Ленинградской области размещены памятка для родителей и пошаговая инструкция по регистрации рождения посредством суперсервиса «Рождение ребенка».

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Ленобласть Александр Дрозденко Рождение ребенка
Новости Происшествия

Спасатели Ленобласти более 20 раз выезжали на вызовы о ЧП за неделю

Аварийно-спасательная служба поделилась недельной сводкой происшествий, в разрешении которых она активно принимала участие. 

Спасатели Ленобласти более 20 раз выезжали на вызовы о ЧП за неделю - Аварийно-спасательная служба поделилась недельной сводкой происшествий, в разрешении которых она акт
Фото: Аварийно-спасательная служба ЛО

С 29 июня по 5 июля Аварийно-спасательная служба Ленинградской области привлекалась 23 раза для разрешения экстренных ситуаций:

— к поисково-спасательным работам в лесах – 10 раз;
— к поисково-спасательным работам на водных объектах – 5 раз;
— к аварийно-спасательным работам при ДТП – 1 раз;
— к патрулированиям водных объектов – 2 раза.

Хотите узнать самую актуальную и оперативную информацию о работе Аварийно-спасательной службы Ленинградской области и получить достоверные сведения о чрезвычайных происшествиях на территории области, в ликвидации которых принимают участие сотрудники службы, подпишитесь на группу Спасателей 47-го региона в социальной сети ВК.

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