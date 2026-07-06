Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко поделился промежуточной статистикой рождаемости в регионе с начала 2026 года.

С января по июль в 47-м регионе на свет появились 2983 мальчика и 2834 девочки. Таким образом, мальчиков родилось на 2,6 процента больше. Независимо от пола новорождённого, каждая семья получает от региона памятный подарок: набор необходимых вещей и медаль «Родившемуся на героической Ленинградской земле».

Глава региона также напомнил о способах регистрации рождения. Подать заявление можно тремя способами: через суперсервис «Рождение ребенка» на портале «Госуслуги» прямо из роддома; в любом отделе ЗАГС или МФЦ Ленинградской области (процедура занимает около 15 минут, независимо от места прописки и рождения ребёнка); а также в специализированных кабинетах ЗАГС, которые открыты в Перинатальном центре и Всеволожском роддоме. Подробную информацию о дополнительных мерах поддержки для родителей можно найти по ссылке.

Для популяризации возможности регистрации рождения ребенка полностью в электронном виде на сайте управления ЗАГС Ленинградской области размещены памятка для родителей и пошаговая инструкция по регистрации рождения посредством суперсервиса «Рождение ребенка».