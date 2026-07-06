В Ленинградской области продолжается реализация президентской программы социальной догазификации. За первое полугодие 2026 года природный газ впервые появился в 17 населённых пунктах региона.

С начала действия программы заключено более 59 тысяч договоров на подключение. До границ земельных участков выполнена 51 тысяча подключений, а газ уже проведён в более чем 40 тысяч домов.

Только в 2026 году заключено около 5 тысяч новых договоров, выполнено более 4 тысяч подключений до границ участков и подключено порядка 8,5 тысячи домовладений. Действие областных субсидий на газификацию также продолжается. Благодаря этой мере поддержки уже газифицировано около 15,5 тысячи домовладений, из них более 3 тысяч — в текущем году.

«Продолжаем строить новые сети, подключать дома и делать всё, чтобы природный газ становился доступнее для ленинградских семей», — подчеркнул председатель регионального комитета по ТЭК Ленобласти Сергей Морозов.

От жителей Ленобласти, до чьих домов уже дотянули газ, принимаются заявки на догазификацию. Подать ее можно онлайн или офлайн:

на портале Единого оператора газификации РФ

на странице компании ВКонтакте

на сайте www.gazprom-lenobl.ru

в МФЦ

по электронной почте okno@gazprom-lenobl.ru

на портале «Госуслуги»

в Единых центрах предоставления услуг компании «Газпром газораспределение Ленинградская область».

Отметим, что часть средств, которая выделяется на работу внутри домов и участков — от 180 до 300 тыс. рублей, может пойти на покупку газового оборудования. До 9 тыс. руб. можно направить на возмещение части стоимости газовой плиты, до 21 тыс. руб. — газового котла, до 1,5 тыс. руб. — индивидуального прибора учета газа, оставшиеся средства — проведение трубы по участку и разводку по дому.