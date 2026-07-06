В поселение направят представителей профильных комитетов.

В понедельник, 6 июля, во время прямой линии к губернатору Ленинградской области Александру Дрозденко обратилась жительница Ропшинского сельского поселения Ломоносовского района. Женщина заявила о бездействии местной администрации. С ее слов, заросли травы в населенном пункте местами достигли человеческого роста.

Губернатор отметил, что из Ропшинского поселения ранее уже поступали жалобы, в том числе и на содержание детских площадок. Глава региона поручил профильным комитетам сформировать бригады и провести проверку. Александр Дрозденко также подчеркнул, что законодательство позволяет применять к сотрудникам администрации штрафы за невыполнение полномочий по содержанию территорий. Местным властям будет предоставлено время на устранение нарушений, а в случае игнорирования будут приняты необходимые меры.