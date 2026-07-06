Зацепера из Москвы задержали на станции «Ракитинские дачи» в Ленинградской области после опасной поездки на крыше электрички.

По данным УТ МВД России по СЗФО, 16-летний подросток забрался на крышу электропоезда сообщением Санкт-Петербург – Оредеж во время остановки на станции «Слудицы». Он зацепился за межвагонное пространство и ехал таким образом около 10 минут.

Подростка доставили в отдел по делам несовершеннолетних, а затем поместили в Центр временного содержания несовершеннолетних правонарушителей ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. С ним провели профилактическую беседу и разъяснили опасность зацепинга и руфинга.

В отношении подростка составили административные протоколы за нарушение правил поведения на железнодорожном транспорте и действия, угрожающие безопасности движения. По этим статьям предусмотрены штрафы от 100 до 500 рублей и от 1 тысячи до 2 тысяч рублей.