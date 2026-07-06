На участке трассы Р-21 «Кола» в районе Лодейного Поля Ленобласти с 6 по 20 июля будут проводиться работы по санации асфальтобетонного покрытия.

В связи с этим на участке с 211-го по 234-й километр будет введено ограничение скорости до 50 км/ч и организовано поэтапное реверсивное движение с ручным регулированием, сообщает ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

Для обеспечения безопасности на участке будут работать регулировщики, установлены временные дорожные знаки, а также использованы машины прикрытия со световой сигнализацией и предупреждающими системами.

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Работы будут проводиться ежедневно с 08:00 до 19:00. В случае образования заторов подрядчики будут приостанавливать работы и освобождать проезжую часть для пропуска транспорта.