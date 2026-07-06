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Новости Социум

На «Коле» в районе Лодейного Поля вводят реверсивное движение

На участке трассы Р-21 «Кола» в районе Лодейного Поля Ленобласти с 6 по 20 июля будут проводиться работы по санации асфальтобетонного покрытия.

На «Коле» в районе Лодейного Поля вводят реверсивное движение - Работы будут проводиться ежедневно с 08:00 до 19:00.
Фото: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»

В связи с этим на участке с 211-го по 234-й километр будет введено ограничение скорости до 50 км/ч и организовано поэтапное реверсивное движение с ручным регулированием, сообщает ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

Для обеспечения безопасности на участке будут работать регулировщики, установлены временные дорожные знаки, а также использованы машины прикрытия со световой сигнализацией и предупреждающими системами.

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Работы будут проводиться ежедневно с 08:00 до 19:00. В случае образования заторов подрядчики будут приостанавливать работы и освобождать проезжую часть для пропуска транспорта.

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ограничено движение реверсивное движение трасса Кола Ленобласть
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Спасатели Ленобласти более 20 раз выезжали на вызовы о ЧП за неделю

Аварийно-спасательная служба поделилась недельной сводкой происшествий, в разрешении которых она активно принимала участие. 

Спасатели Ленобласти более 20 раз выезжали на вызовы о ЧП за неделю - Аварийно-спасательная служба поделилась недельной сводкой происшествий, в разрешении которых она акт
Фото: Аварийно-спасательная служба ЛО

С 29 июня по 5 июля Аварийно-спасательная служба Ленинградской области привлекалась 23 раза для разрешения экстренных ситуаций:

— к поисково-спасательным работам в лесах – 10 раз;
— к поисково-спасательным работам на водных объектах – 5 раз;
— к аварийно-спасательным работам при ДТП – 1 раз;
— к патрулированиям водных объектов – 2 раза.

Хотите узнать самую актуальную и оперативную информацию о работе Аварийно-спасательной службы Ленинградской области и получить достоверные сведения о чрезвычайных происшествиях на территории области, в ликвидации которых принимают участие сотрудники службы, подпишитесь на группу Спасателей 47-го региона в социальной сети ВК.

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