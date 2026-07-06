Глава Ленобласти поручил профильным ведомствам провести проверку дома по проспекту Ленина после жалоб жителей на протечки канализации.
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко поручил навести порядок с канализацией у дома №26 по проспекту Ленина в Выборге.
Проблемный вопрос был поднят во время прямой линии с главой региона 6 июля. Местная жительница обратилась к губернатору с жалобой на систематические протечки канализационных систем в ее доме. Александр Дрозденко отметил, что об этой проблеме стало известно еще в прошлом году, но тогда управляющая компания отчиталась об устранении аварии и осушении подвальных помещений.
«В прошлом году мне по этому адресу присылали и фото, и видеоматериалы. Я отправлял туда проверку, было предписание от Жилнадзора управляющей компании. Они мне присылали фото и видеоматериалы, как откачивают все из подвала и дали отчет, что все устранено, подвал сухой, проблем нет. С начала этого года мы опять мы в соцсетях увидели жалобы», — заявил губернатор.
Глава региона назвал текущее положение дел «аховым» и выразил недовольство работой обслуживающей организации.
«Что здесь надо делать? Первое, надо штрафовать УК, причем уже жестко, вплоть до изъятия лицензии. Это уже длительное время не применение мер к устранению протечек», — подчеркнул Александр Дрозденко.
Губернатор поручил представителям областного «Водоканала» совместно с сотрудниками Жилнадзора оперативно провести выездную проверку по указанному адресу и подготовить варианты решения проблемы.