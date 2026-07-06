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"Надо штрафовать": Александр Дрозденко поручил устранить протечки на проспекте Ленина в Выборге

Глава Ленобласти поручил профильным ведомствам провести проверку дома по проспекту Ленина после жалоб жителей на протечки канализации.

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко поручил навести порядок с канализацией у дома №26 по проспекту Ленина в Выборге. 

Проблемный вопрос был поднят во время прямой линии с главой региона 6 июля. Местная жительница обратилась к губернатору с жалобой на систематические протечки канализационных систем в ее доме. Александр Дрозденко отметил, что об этой проблеме стало известно еще в прошлом году, но тогда управляющая компания отчиталась об устранении аварии и осушении подвальных помещений. 

«В прошлом году мне по этому адресу присылали и фото, и видеоматериалы. Я отправлял туда проверку, было предписание от Жилнадзора управляющей компании. Они мне присылали фото и видеоматериалы, как откачивают все из подвала и дали отчет, что все устранено, подвал сухой, проблем нет. С начала этого года мы опять мы в соцсетях увидели жалобы», — заявил губернатор.

Глава региона назвал текущее положение дел «аховым» и выразил недовольство работой обслуживающей организации. 

«Что здесь надо делать? Первое, надо штрафовать УК, причем уже жестко, вплоть до изъятия лицензии. Это уже длительное время не применение мер к устранению протечек», — подчеркнул Александр Дрозденко. 

Губернатор поручил представителям областного «Водоканала» совместно с сотрудниками Жилнадзора оперативно провести выездную проверку по указанному адресу и подготовить варианты решения проблемы. 

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Спасатели Ленобласти более 20 раз выезжали на вызовы о ЧП за неделю

Аварийно-спасательная служба поделилась недельной сводкой происшествий, в разрешении которых она активно принимала участие. 

Спасатели Ленобласти более 20 раз выезжали на вызовы о ЧП за неделю - Аварийно-спасательная служба поделилась недельной сводкой происшествий, в разрешении которых она акт
Фото: Аварийно-спасательная служба ЛО

С 29 июня по 5 июля Аварийно-спасательная служба Ленинградской области привлекалась 23 раза для разрешения экстренных ситуаций:

— к поисково-спасательным работам в лесах – 10 раз;
— к поисково-спасательным работам на водных объектах – 5 раз;
— к аварийно-спасательным работам при ДТП – 1 раз;
— к патрулированиям водных объектов – 2 раза.

Хотите узнать самую актуальную и оперативную информацию о работе Аварийно-спасательной службы Ленинградской области и получить достоверные сведения о чрезвычайных происшествиях на территории области, в ликвидации которых принимают участие сотрудники службы, подпишитесь на группу Спасателей 47-го региона в социальной сети ВК.

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