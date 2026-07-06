Срок исполнения договоров — до начала отопительного сезона.
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко поручил в ускоренном темпе решить проблему неисполненных договоров на технологическое присоединение к электросетям. Поводом для этого стало обращение жительницы города Тосно в ходе прямой линии.
Со слов женщины, еще полгода назад она заключила договор с компанией «ЛОЭСК» на увеличение мощности электросети с 2 до 10 кВт и полностью оплатила услуги, однако работы до сих пор не проведены. Александр Дрозденко дал Комитету по ТЭК 10 дней на урегулирование ситуации. Глава региона также подчеркнул, что в случае необходимости для решения проблемы будут задействованы административные рычаги, включая привлечение антимонопольной службы и тарифного комитета.
Кроме того, губернатор поставил задачу председателю комитета по ТЭК Сергею Морозову и главам районных администраций провести ревизию всех неисполненных договоров в регионе.
«Чтобы понимать масштаб проблемы в целом по области и подогнать всех. Все эти договора должны быть исполнены до начала отопительного сезона, до 15 октября», — добавил Александр Дрозденко.
Фото на миниатюре: magnific