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Новости Социум

В Ленобласти ускорят исполнение оплаченных договоров на подключение к электросетям по поручению губернатора

Срок исполнения договоров — до начала отопительного сезона.

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко поручил в ускоренном темпе решить проблему неисполненных договоров на технологическое присоединение к электросетям. Поводом для этого стало обращение жительницы города Тосно в ходе прямой линии. 

Со слов женщины, еще полгода назад она заключила договор с компанией «ЛОЭСК» на увеличение мощности электросети с 2 до 10 кВт и полностью оплатила услуги, однако работы до сих пор не проведены. Александр Дрозденко дал Комитету по ТЭК 10 дней на урегулирование ситуации. Глава региона также подчеркнул, что в случае необходимости для решения проблемы будут задействованы административные рычаги, включая привлечение антимонопольной службы и тарифного комитета.

Кроме того, губернатор поставил задачу председателю комитета по ТЭК Сергею Морозову и главам районных администраций провести ревизию всех неисполненных договоров в регионе. 

«Чтобы понимать масштаб проблемы в целом по области и подогнать всех. Все эти договора должны быть исполнены до начала отопительного сезона, до 15 октября», — добавил Александр Дрозденко.

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Визовые центры Республики Кипр с 6 июля вновь начали принимать заявления на визы.

Обратиться можно в визовые центры в семи городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске, Самаре, Ростове-на-Дону и Нижнем Новгороде. Для подачи документов необходимо предварительно записаться, сообщается в тг-канале АТОР.

Для заявителей старше 12 лет визовый сбор составляет 90 евро (примерно 8 100 рублей), для детей от 6 до 11 лет — 4 050 рублей. Также взимается сервисный сбор BLS в размере 547 рублей.

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