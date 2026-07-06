В поселке Прибытково Гатчинского округа Ленобласти сотрудники «Кошкиспаса» спасли гадюку. Змея запуталась в сетке, которой была укрыта клубника на одном из участков.

Хозяин участка заметил змею не сразу, и только через два дня обратился за помощью. Сотрудники «Кошкиспаса» прибыли на место, аккуратно разрезали сеть и освободили гадюку. Затем они отвезли змею подальше от домов и выпустили в лес.

«Мы, от лица спасателей, хотим выразить уважение и благодарность заявителю, который очень разумно подошёл к маленькому существу и не стал лишать его жизни. Напомним, что змеи — чрезвычайно важный элемент экосистемы, эффективный уничтожитель грызунов», - отметили в «Кошкиспасе».