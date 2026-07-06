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Пенсионерке из Ленобласти вернут похищенные мошенниками полмиллиона рублей

Соответствующее решение вынес суд по иску прокуратуры.

Во Всеволожске прокуратура добилась взыскания полумиллиона рублей в пользу пожилой местной жительницы. Ранее пенсионерка лишилась этой суммы после беседы с аферистами.

Как сообщили в надзорном ведомстве, неизвестный представился сотрудником спецслужб и убедил пенсионерку перевести накопления. По данному факту было возбуждено уголовное дело о мошенничестве. 

«Городской прокурор обратился в суд с иском о взыскании средств с владельца счета, куда были переведены деньги. Суд удовлетворил требования прокуратуры в полном объеме. Исполнение судебного решения находится на контроле прокуратуры», — сообщили в ведомстве.

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мошенники Всеволожский район
Новости Социум

Кошмары по ночам у женщины оказались последствием эндокринного заболевания

30-летняя пациентка, длительное время лечившаяся от тревожного расстройства, обнаружила, что причиной её панических атак и ночных кошмаров является совсем другой недуг.

Эндокринные нарушения могут имитировать психические заболевания. Очередное подтверждение тому — случай 30-летней женщины. На протяжении долгого времени она страдала от изнурительных ночных кошмаров и неконтролируемых панических атак. Несмотря на прием антидепрессантов и успокоительных, состояние не улучшалось, а специалисты лишь указывали на возможные проблемы психологического характера.

Женщина обратила внимание на соматические проявления: одышку, потливость, учащенное сердцебиение с пульсом до 110 ударов в минуту, а также необъяснимую потерю 2,5 килограммов веса за месяц. Комплексное обследование выявило нестабильность показателей гормонов щитовидной железы, что долгое время затрудняло постановку точного диагноза.

Ключевым этапом диагностики стала сцинтиграфия — радионуклидное исследование, которое позволило специалистам выявить диффузный токсический зоб, также известный как болезнь Грейвса. Это аутоиммунное расстройство, при котором антитела стимулируют чрезмерную гормональную активность щитовидной железы. Данная патология встречается у женщин в пять раз чаще, чем у мужчин.

Благодаря правильно подобранной терапии состояние пациентки удалось быстро стабилизировать. Панические атаки и мучительные сновидения практически полностью прекратились.

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Фото на миниатюре: magnific

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