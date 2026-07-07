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Троих мужчин арестовали за отказ ехать в полицию в Приозерске

Троих мужчин арестовали в Приозерске за отказ выполнить законное требование сотрудников полиции 4 июля около 21:40.

Полицейские потребовали, чтобы мужчины прошли в служебный автомобиль и проехали в отдел для составления протокола за распитие алкоголя в общественном месте. В суде Д., М. и Б. признали вину и раскаялись. Они рассказали, что отдыхали в бане и употребляли алкоголь, а когда стали расходиться по домам, к ним подъехали сотрудники полиции.

Один из мужчин отказался ехать в отдел. Затем к полицейским подошел его знакомый и попытался «освободить» друга, также оказав неповиновение. После этого к ним присоединился третий мужчина, который тоже отказался выполнять требование правоохранителей.

Всех троих доставили в ОМВД России по Приозерскому району Ленинградской области. Суд привлек мужчин к административной ответственности за неповиновение законному требованию сотрудников полиции и назначил каждому по одним суткам административного ареста.

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Около 180 километров незаконных оптоволоконных линий обнаружили на опорах ЛЭП в Ленобласти

«Россети Ленэнерго» выявили около 180 километров незаконных волоконно-оптических линий связи на опорах ЛЭП в Ленинградской области с начала 2026 года. Работы проводили специалисты филиала «Гатчинские электрические сети».

Около 180 километров незаконных оптоволоконных линий обнаружили на опорах ЛЭП в Ленобласти - «Россети Ленэнерго» выявили около 180 километров незаконных волоконно-оптических линий связи на опор
Фото: Россети Ленэнерго

Энергетики уже начали оформление 29 километров выявленных незаконных ВОЛС. Еще по 68 километрам идет процесс подписания акта инвентаризации с собственником оборудования. Владельцы 82 километров линий связи уже заключили договоры на размещение с электросетевой компанией.

В «Россети Ленэнерго» отметили, что деятельность недобросовестных операторов связи создает угрозу для надежной работы энергообъектов. Незаконные линии могут приводить к нарушениям электроснабжения, а также затруднять и увеличивать время восстановительных работ.

Нелегальный монтаж часто выполняет персонал без допуска по электробезопасности и с нарушением правил эксплуатации. Это может привести к электротравмам различной степени тяжести, в том числе со смертельным исходом.

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