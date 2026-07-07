Троих мужчин арестовали в Приозерске за отказ выполнить законное требование сотрудников полиции 4 июля около 21:40.

Полицейские потребовали, чтобы мужчины прошли в служебный автомобиль и проехали в отдел для составления протокола за распитие алкоголя в общественном месте. В суде Д., М. и Б. признали вину и раскаялись. Они рассказали, что отдыхали в бане и употребляли алкоголь, а когда стали расходиться по домам, к ним подъехали сотрудники полиции.

Один из мужчин отказался ехать в отдел. Затем к полицейским подошел его знакомый и попытался «освободить» друга, также оказав неповиновение. После этого к ним присоединился третий мужчина, который тоже отказался выполнять требование правоохранителей.

Всех троих доставили в ОМВД России по Приозерскому району Ленинградской области. Суд привлек мужчин к административной ответственности за неповиновение законному требованию сотрудников полиции и назначил каждому по одним суткам административного ареста.