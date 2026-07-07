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Четверо иностранцев похитили человека и вымогали у него деньги в Гатчинском округе

Четверых иностранных граждан приговорили в Гатчине к срокам от 3 лет 6 месяцев до 6 лет лишения свободы за похищение человека и вымогательство.

Как сообщили в прокуратуре Ленинградской области, не позднее 18 июля 2022 года Хабибуло А., Якубали Г. и Бахтиер К. вступили в сговор, чтобы похитить потерпевшего и потребовать у него деньги.

Около 7:40 злоумышленники перегородили дорогу автомобилю потерпевшего в Гатчинском округе. После этого Бахтиер К. вытащил мужчину из машины, посадил в свое транспортное средство и перевез в кафе в Санкт-Петербурге.

Там Хабибуло А., Якубали Г., Бахтиер К. и присоединившийся к ним Мехроч Д. потребовали от потерпевшего 310 тысяч рублей единовременно и по 50 тысяч рублей ежемесячно. Мужчины угрожали потерпевшему расправой. Один из фигурантов также ударил похищенного пластиковой бутылкой по голове.

Суд признал Хабибуло А., Якубали Г. и Бахтиера К. виновными в похищении человека. Всех четверых также признали виновными в вымогательстве, совершенном группой лиц по предварительному сговору с применением насилия в крупном размере.

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Гатчинский округ Ленинградская область Гатчина
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С 1 сентября для первоклассников отменят домашние задания

С нового учебного года домашние задания для первоклассников будут отменены, сообщает Минпросвещения.

С 1 сентября для первоклассников отменят домашние задания - Ранее рекомендация Минпросвещения ограничивала время на выполнение домашних заданий для первоклассни
Фото: ООО «Редактор-Плюс» - газета «Восточный берег»

«В первом классе обучение проводится без домашних заданий (позиция о суммарном объеме домашнего задания по всем предметам для первого класса продолжительностью выполнения один час исключена)», - сообщает ТАСС со ссылкой на Минпросвещения.

Ранее рекомендация Минпросвещения ограничивала время на выполнение домашних заданий для первоклассников одним часом в день, теперь эта норма исключена из правил.

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