Силы ПВО за ночь сбили 452 украинских беспилотника над регионами России, сообщило Минобороны.
Дроны самолетного типа сбиты над территориями Белгородской, Брянской, Воронежской, Волгоградской, Владимирской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Ростовской, Рязанской, Смоленской, Тамбовской, Тульской областей, Московского региона, Краснодарского края, Республики Крым и над акваториями Азовского и Черного морей.
Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что с вечера 6 июля сбиты 437 дронов, летевших на Москву. На этом фоне Домодедово, Внуково и Шереметьево перешли на обслуживание рейсов по согласованию.