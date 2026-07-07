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452 украинских беспилотника уничтожено над регионами России за ночь

Силы ПВО за ночь сбили 452 украинских беспилотника над регионами России, сообщило Минобороны.

452 украинских беспилотника уничтожено над регионами России за ночь - Дроны сбили над 17 регионами и над акваториями Азовского и Черного морей.
Фото: Минобороны РФ.

Дроны самолетного типа сбиты над территориями Белгородской, Брянской, Воронежской, Волгоградской, Владимирской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Ростовской, Рязанской, Смоленской, Тамбовской, Тульской областей, Московского региона, Краснодарского края, Республики Крым и над акваториями Азовского и Черного морей.

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что с вечера 6 июля сбиты 437 дронов, летевших на Москву. На этом фоне Домодедово, Внуково и Шереметьево перешли на обслуживание рейсов по согласованию.

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Четверо иностранцев похитили человека и вымогали у него деньги в Гатчинском округе

Четверых иностранных граждан приговорили в Гатчине к срокам от 3 лет 6 месяцев до 6 лет лишения свободы за похищение человека и вымогательство.

Как сообщили в прокуратуре Ленинградской области, не позднее 18 июля 2022 года Хабибуло А., Якубали Г. и Бахтиер К. вступили в сговор, чтобы похитить потерпевшего и потребовать у него деньги.

Около 7:40 злоумышленники перегородили дорогу автомобилю потерпевшего в Гатчинском округе. После этого Бахтиер К. вытащил мужчину из машины, посадил в свое транспортное средство и перевез в кафе в Санкт-Петербурге.

Там Хабибуло А., Якубали Г., Бахтиер К. и присоединившийся к ним Мехроч Д. потребовали от потерпевшего 310 тысяч рублей единовременно и по 50 тысяч рублей ежемесячно. Мужчины угрожали потерпевшему расправой. Один из фигурантов также ударил похищенного пластиковой бутылкой по голове.

Суд признал Хабибуло А., Якубали Г. и Бахтиера К. виновными в похищении человека. Всех четверых также признали виновными в вымогательстве, совершенном группой лиц по предварительному сговору с применением насилия в крупном размере.

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