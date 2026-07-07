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Новости Происшествия

Пьяного водителя без прав со стрельбой задержали в Тихвинском районе

Пьяного 34-летнего водителя Volkswagen Passat без прав задержали после погони в Тихвинском районе Ленинградской области, сообщили 7 июля в ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Накануне в 22:16 на улице Победы в Тихвине экипаж Госавтоинспекции попытался остановить автомобиль для проверки документов. Водитель проигнорировал требование и попытался скрыться.

Во время погони мужчина не реагировал на сигналы полиции, увеличивал скорость и создавал опасность для других участников движения.

Для задержания сотрудники полиции применили табельное оружие. Сначала они выстрелили в воздух, затем – по колесам автомобиля. Машину остановили в 22:30 в деревне Мележегская Горка. Пострадавших нет.

На водителя составили административные протоколы по нескольким статьям КоАП РФ, в том числе за управление автомобилем без прав, отсутствие страховки и движение по велосипедным или пешеходным дорожкам либо тротуарам.

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Тихвинский район Мележегская Горка Ленинградская область
Новости Происшествия

Около 180 километров незаконных оптоволоконных линий обнаружили на опорах ЛЭП в Ленобласти

«Россети Ленэнерго» выявили около 180 километров незаконных волоконно-оптических линий связи на опорах ЛЭП в Ленинградской области с начала 2026 года. Работы проводили специалисты филиала «Гатчинские электрические сети».

Около 180 километров незаконных оптоволоконных линий обнаружили на опорах ЛЭП в Ленобласти - «Россети Ленэнерго» выявили около 180 километров незаконных волоконно-оптических линий связи на опор
Фото: Россети Ленэнерго

Энергетики уже начали оформление 29 километров выявленных незаконных ВОЛС. Еще по 68 километрам идет процесс подписания акта инвентаризации с собственником оборудования. Владельцы 82 километров линий связи уже заключили договоры на размещение с электросетевой компанией.

В «Россети Ленэнерго» отметили, что деятельность недобросовестных операторов связи создает угрозу для надежной работы энергообъектов. Незаконные линии могут приводить к нарушениям электроснабжения, а также затруднять и увеличивать время восстановительных работ.

Нелегальный монтаж часто выполняет персонал без допуска по электробезопасности и с нарушением правил эксплуатации. Это может привести к электротравмам различной степени тяжести, в том числе со смертельным исходом.

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ЛЭП Ленинградская область Россети Ленэнерго

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