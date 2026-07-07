Пьяного 34-летнего водителя Volkswagen Passat без прав задержали после погони в Тихвинском районе Ленинградской области, сообщили 7 июля в ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Накануне в 22:16 на улице Победы в Тихвине экипаж Госавтоинспекции попытался остановить автомобиль для проверки документов. Водитель проигнорировал требование и попытался скрыться.

Во время погони мужчина не реагировал на сигналы полиции, увеличивал скорость и создавал опасность для других участников движения.

Для задержания сотрудники полиции применили табельное оружие. Сначала они выстрелили в воздух, затем – по колесам автомобиля. Машину остановили в 22:30 в деревне Мележегская Горка. Пострадавших нет.

На водителя составили административные протоколы по нескольким статьям КоАП РФ, в том числе за управление автомобилем без прав, отсутствие страховки и движение по велосипедным или пешеходным дорожкам либо тротуарам.