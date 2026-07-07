В Ленинградской области продолжается развитие проекта «Футбол в школе». На сегодняшний день в нём участвуют 78 школ, а общее число вовлечённых учеников достигло 36,7 тысячи, причём почти половина из них — девочки.

Первый вице-губернатор Ленинградской области — председатель комитета финансов Роман Марков сообщил о планах развития проекта до 2027 года. К этому сроку количество школ-участниц планируется увеличить до 90, а также привлечь к занятиям футболом 20 детских садов. В числе новых направлений — запуск программы «Футбол в школе. Каникулы», расширение географии муниципальных районов в региональных соревнованиях «Кожаный мяч» и введение системы поощрений для наиболее активных школ и педагогов.

По словам Романа Маркова, главная задача сейчас — подтянуть отстающие районы, в частности Подпорожский, и вернуть команды региона на всероссийский уровень. К 2027 году школьный футбол должен стать массовым в каждом районе области. В реализации проекта региону помогает Российский футбольный союз: выделяется инвентарь, проводятся методические консультации, оплачивается работа куратора. До конца 2026 года планируется ввести ставку регионального методиста.

Напомним, что проект «Футбол в школе» стартовал в 2022 году с 30 школ и 3,5 тысячи детей. В мае этого года в Гатчине на обновлённом стадионе прошёл «Урок футбола», в котором приняли участие 350 ребят из 16 районов области. Почётными гостями встречи стали известные амбассадоры Российского футбольного союза.

Подробную информацию о работе спортивных клубов для детей, молодежи, взрослых и людей с ограниченными возможностями, а также телефоны районных государственных учреждений, курирующих работу спортивных секций можно найти на официальном сайте комитета по физической культуре и спорту Ленинградской области в разделе «Детские секции».