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«Футбол в школе» в Ленобласти охватил 78 учебных заведений и 36,7 тысячи учеников

В Ленинградской области продолжается развитие проекта «Футбол в школе». На сегодняшний день в нём участвуют 78 школ, а общее число вовлечённых учеников достигло 36,7 тысячи, причём почти половина из них — девочки.

«Футбол в школе» в Ленобласти охватил 78 учебных заведений и 36,7 тысячи учеников - В Ленинградской области продолжается развитие проекта «Футбол в школе». На сегодняшний день в нём уч
Фото: Правительство Ленинградской области

Первый вице-губернатор Ленинградской области — председатель комитета финансов Роман Марков сообщил о планах развития проекта до 2027 года. К этому сроку количество школ-участниц планируется увеличить до 90, а также привлечь к занятиям футболом 20 детских садов. В числе новых направлений — запуск программы «Футбол в школе. Каникулы», расширение географии муниципальных районов в региональных соревнованиях «Кожаный мяч» и введение системы поощрений для наиболее активных школ и педагогов.

По словам Романа Маркова, главная задача сейчас — подтянуть отстающие районы, в частности Подпорожский, и вернуть команды региона на всероссийский уровень. К 2027 году школьный футбол должен стать массовым в каждом районе области. В реализации проекта региону помогает Российский футбольный союз: выделяется инвентарь, проводятся методические консультации, оплачивается работа куратора. До конца 2026 года планируется ввести ставку регионального методиста.

Напомним, что проект «Футбол в школе» стартовал в 2022 году с 30 школ и 3,5 тысячи детей. В мае этого года в Гатчине на обновлённом стадионе прошёл «Урок футбола», в котором приняли участие 350 ребят из 16 районов области. Почётными гостями встречи стали известные амбассадоры Российского футбольного союза.

Подробную информацию о работе спортивных клубов для детей, молодежи, взрослых и людей с ограниченными возможностями, а также телефоны районных государственных учреждений, курирующих работу спортивных секций можно найти на официальном сайте комитета по физической культуре и спорту Ленинградской области в разделе «Детские секции».

Теги

Ленобласть Футбол в школе
Новости Социум

В Петербурге не планируется повышение стоимости парковок до 1 января 2027 года

До 1 января 2027 года стоимость оплаты парковок в Петербурге останется на прежнем уровне. Об этом заявила заместитель председателя комитета по транспорту Александра Бахмутская на пресс-конференции ТАСС.

Также был затронут вопрос о возможном введении платного въезда в Северную столицу.

«Этот вопрос в данный момент действительно обсуждается на уровне Законодательного собрания. Как мы понимаем, у нас депутаты смотрят сильно вперёд. На данный момент создание платного въезда в центр города не планируется. Подобных планов нет ни у нас, ни у градостроителей», - отметил директор Городского центра управления парковками Михаил Курдяев.

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Петербург парковка платная парковка платный въезд

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