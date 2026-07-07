Дом в Москве, где вместе с матерью жил битцевский маньяк Александр Пичушкин, попал под программу реновации.

Пятиэтажный панельный дом 1963 года постройки расположен на Херсонской улице в районе Зюзино. Здание планируют снести, а жильцов переселить в новые квартиры. Новую жилплощадь должна получить и мать Пичушкина – 73-летняя Наталья Гуськова.

Александр Пичушкин был признан виновным в убийстве 49 человек. С 2007 года он отбывает пожизненное наказание в колонии «Полярная сова» в поселке Харп Ямало-Ненецкого автономного округа.

По закону пожизненно осужденный может обратиться за условно-досрочным освобождением после 25 лет лишения свободы. Пичушкин отбыл почти 20 лет.

Ранее суд отклонил жалобу осужденного, который пытался оспорить отказ в переводе в исправительное учреждение ближе к Москве. Пичушкин указывал, что до задержания жил в столице, где до сих пор находится его мать. Он также ссылался на заболевание системы кровообращения второй степени и сложные климатические условия в колонии. Кассационная инстанция не нашла оснований для пересмотра ранее принятого решения.