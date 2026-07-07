weather 11°
$ 77.97
89.26

Главная / Новости / Битцевский маньяк получит квартиру в новостройке

Новости Социум Главное

Битцевский маньяк получит квартиру в новостройке

Дом в Москве, где вместе с матерью жил битцевский маньяк Александр Пичушкин, попал под программу реновации.

Битцевский маньяк получит квартиру в новостройке - Дом в Москве, где вместе с матерью жил битцевский маньяк Александр Пичушкин, попал под программу рен
Фото: кадр документального фильма НТВ «Александр Пичушкин-Убийца шахматист. Битцевский маньяк»

Пятиэтажный панельный дом 1963 года постройки расположен на Херсонской улице в районе Зюзино. Здание планируют снести, а жильцов переселить в новые квартиры. Новую жилплощадь должна получить и мать Пичушкина – 73-летняя Наталья Гуськова.

Александр Пичушкин был признан виновным в убийстве 49 человек. С 2007 года он отбывает пожизненное наказание в колонии «Полярная сова» в поселке Харп Ямало-Ненецкого автономного округа.

По закону пожизненно осужденный может обратиться за условно-досрочным освобождением после 25 лет лишения свободы. Пичушкин отбыл почти 20 лет.

Ранее суд отклонил жалобу осужденного, который пытался оспорить отказ в переводе в исправительное учреждение ближе к Москве. Пичушкин указывал, что до задержания жил в столице, где до сих пор находится его мать. Он также ссылался на заболевание системы кровообращения второй степени и сложные климатические условия в колонии. Кассационная инстанция не нашла оснований для пересмотра ранее принятого решения.

Вам будет интересно
Мать нанесла сыну-подростку ножевое ранение шеи в пункте выдачи заказов в Петербурге. Несмотря на ее усилия, мальчик выжил
Фото: Freepik. Женщину задержали после ножевого ранения несовершеннолетнего сына в пункте выдачи заказов на Северном проспекте в Калининском районе Са...
06.07.2026
2436

Теги

Битцевский маньяк Александр Пичушкин
Новости Происшествия

Троих мужчин арестовали за отказ ехать в полицию в Приозерске

Троих мужчин арестовали в Приозерске за отказ выполнить законное требование сотрудников полиции 4 июля около 21:40.

Полицейские потребовали, чтобы мужчины прошли в служебный автомобиль и проехали в отдел для составления протокола за распитие алкоголя в общественном месте. В суде Д., М. и Б. признали вину и раскаялись. Они рассказали, что отдыхали в бане и употребляли алкоголь, а когда стали расходиться по домам, к ним подъехали сотрудники полиции.

Один из мужчин отказался ехать в отдел. Затем к полицейским подошел его знакомый и попытался «освободить» друга, также оказав неповиновение. После этого к ним присоединился третий мужчина, который тоже отказался выполнять требование правоохранителей.

Всех троих доставили в ОМВД России по Приозерскому району Ленинградской области. Суд привлек мужчин к административной ответственности за неповиновение законному требованию сотрудников полиции и назначил каждому по одним суткам административного ареста.

Вам будет интересно
Заказное убийство предотвратили в Ленобласти. Сколько стоит голова мужа в 2025 году?
В Тосно предотвратили заказное убийство. В рамках оперативного эксперимента правоохранителей 6 октября женщина-заказчица встретилась с «исполнителем»,...
07.10.2025
2792

Теги

Санкт-Петербург

Популярное

Мать нанесла сыну-подростку ножевое ранение шеи в пункте выдачи заказов в Петербурге. Несмотря на ее усилия, мальчик выжил
Мать нанесла сыну-подростку ножевое ранение шеи в пункте выдачи заказов в Петербурге. Несмотря на ее усилия, мальчик выжил

07:30 06.07.2026

За перевозку бензина в канистрах в России можно лишиться прав
За перевозку бензина в канистрах в России можно лишиться прав

07:48 07.07.2026

Грандиозный скандал на ЧМ-2026: футболисту сборной США разрешили играть, несмотря на красную карточку. Ради этого Трамп звонил президенту ФИФА
Грандиозный скандал на ЧМ-2026: футболисту сборной США разрешили играть, несмотря на красную карточку. Ради этого Трамп звонил президенту ФИФА

06:50 06.07.2026

×
Самое интересное – у нас в ТГ. Подписывайтесь
подписка в телеграм Подписаться