weather 11°
$ 77.97
89.26

Главная / Новости / Новый ГОСТ для канистр под бензин утвердили в России

Новости Социум

Новый ГОСТ для канистр под бензин утвердили в России

Росстандарт утвердил новый ГОСТ 35363-2026, который установит единые требования к защите топливных канистр от случайного открывания, сообщает Neva.Today.

бензин
Фото: pxhere

Документ вступит в силу 1 апреля 2027 года. Требования будут распространяться на канистры, которые продаются в розницу. Особое внимание уделят многоразовой таре для бензина и дизельного топлива.

Оценка эффективности защиты от непреднамеренного открывания станет обязательной. Новые нормы должны снизить риск проливания топлива и возгорания во время перевозки.

До вступления ГОСТа в силу на рынке могут оставаться канистры, которые не проходят такую проверку. Юристы рекомендуют водителям уже сейчас выбирать тару с маркировкой UN или petrol, а также проверять герметичность крышки.

Продажа несертифицированных топливных канистр будет запрещена с апреля 2027 года.

Вам будет интересно
За перевозку бензина в канистрах в России можно лишиться прав
Согласно действующим правилам дорожного движения, водитель может перевозить на личном автомобиле не более 240 литров бензина для собственных нужд. Емк...
07.07.2026
821

Теги

гост бензин Россия
Новости Происшествия

Жителя Выборга наказали за ложное заявление об угоне собственного автомобиля

Суд установил, что 22 февраля 2026 года 31-летний Никита М. пытался избежать административной ответственности за управление машиной в состоянии опьянения.

Для этого он обратился в УМВД России по Выборгскому району и сообщил ложные сведения об угоне принадлежащего ему автомобиля. Заявление зарегистрировали в КУСП, после чего началась процессуальная проверка. В ходе разбирательства выяснилось, что информация об угоне не соответствует действительности.

В отношении мужчины завели уголовное дело о заведомо ложном доносе о совершении преступления. Суд признал Никиту М. виновным и назначил ему наказание в виде штрафа.

Вам будет интересно
На что смотрят сотрудники ДПС, останавливая автомобили
Фото: Freepik. Водители, проезжая мимо патруля ДПС, думают, что внимание инспектора привлекают скорость, состояние автомобиля или номерные знаки. Одна...
04.04.2025
5035

Теги

Выборг Ленинградская область

Популярное

Мать нанесла сыну-подростку ножевое ранение шеи в пункте выдачи заказов в Петербурге. Несмотря на ее усилия, мальчик выжил
Мать нанесла сыну-подростку ножевое ранение шеи в пункте выдачи заказов в Петербурге. Несмотря на ее усилия, мальчик выжил

07:30 06.07.2026

За перевозку бензина в канистрах в России можно лишиться прав
За перевозку бензина в канистрах в России можно лишиться прав

07:48 07.07.2026

Грандиозный скандал на ЧМ-2026: футболисту сборной США разрешили играть, несмотря на красную карточку. Ради этого Трамп звонил президенту ФИФА
Грандиозный скандал на ЧМ-2026: футболисту сборной США разрешили играть, несмотря на красную карточку. Ради этого Трамп звонил президенту ФИФА

06:50 06.07.2026

×
Самое интересное – у нас в ТГ. Подписывайтесь
подписка в телеграм Подписаться