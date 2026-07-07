Росстандарт утвердил новый ГОСТ 35363-2026, который установит единые требования к защите топливных канистр от случайного открывания, сообщает Neva.Today.

Документ вступит в силу 1 апреля 2027 года. Требования будут распространяться на канистры, которые продаются в розницу. Особое внимание уделят многоразовой таре для бензина и дизельного топлива.

Оценка эффективности защиты от непреднамеренного открывания станет обязательной. Новые нормы должны снизить риск проливания топлива и возгорания во время перевозки.

До вступления ГОСТа в силу на рынке могут оставаться канистры, которые не проходят такую проверку. Юристы рекомендуют водителям уже сейчас выбирать тару с маркировкой UN или petrol, а также проверять герметичность крышки.

Продажа несертифицированных топливных канистр будет запрещена с апреля 2027 года.