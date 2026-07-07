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Новости Социум

Петербург вошел в топ трезвых регионов

По данным проекта «Если быть точным», в Петербурге зафиксирован один из самых низких уровней потребления алкоголя в России. Город занял 77-е место из 82 в рейтинге регионов по уровню употребления спиртного за 2024 год.

Эксперты отмечают, что в городе также одни из самых низких показателей преступлений и ДТП с участием нетрезвых людей. Доля крепкого алкоголя в общем объеме употребляемого спиртного составляет около 48%. Москва заняла 76-е место, передает «Коммерсант».

Наименьшее потребление алкоголя отмечено в Ингушетии, Чечне, Северной Осетии и Дагестане - здесь пьют менее 2 литров чистого спирта на человека в год.

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Лидерами по потреблению стали Ненецкий автономный округ (35 л чистого спирта на взрослого в год), Чукотка (29 л) и Еврейская автономная область (25 л). Население этих регионов предпочитает крепкие напитки — на них приходится 75–85% выпитого алкоголя, подсчитали эксперты.

Теги

алкоголь Петербург трезвый регион
Новости Социум Главное

Ситуация с топливом на заправках Ленобласти стабилизируется

Ситуация с наличием топлива на автозаправках в Ленобласти стабилизируется.

бензин
Фото: ivbg.ru.

По данным на 6 июля в штатном режиме работали 310 АЗС из имеющихся 359, сообщил пресс-секретарь губернатора Ленобласти Никита Донцов. Ажиотажный спрос идет на спад, нефтяные компании наращивают объемы поставок и создают резервы для бесперебойной работы. Также налажены новые маршруты доставки топлива в регион.

Ранее, на прошлой неделе, спрос на топливо был в среднем в два с половиной раза выше обычного, что приводило к временным перебоям на некоторых заправках.

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Власти региона продолжают мониторинг наличия топлива и цен. При выявлении признаков необоснованного повышения цен информация передается в Федеральную антимонопольную службу.

Теги

топливо бензин

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