По данным проекта «Если быть точным», в Петербурге зафиксирован один из самых низких уровней потребления алкоголя в России. Город занял 77-е место из 82 в рейтинге регионов по уровню употребления спиртного за 2024 год.

Эксперты отмечают, что в городе также одни из самых низких показателей преступлений и ДТП с участием нетрезвых людей. Доля крепкого алкоголя в общем объеме употребляемого спиртного составляет около 48%. Москва заняла 76-е место, передает «Коммерсант».

Наименьшее потребление алкоголя отмечено в Ингушетии, Чечне, Северной Осетии и Дагестане - здесь пьют менее 2 литров чистого спирта на человека в год.

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Лидерами по потреблению стали Ненецкий автономный округ (35 л чистого спирта на взрослого в год), Чукотка (29 л) и Еврейская автономная область (25 л). Население этих регионов предпочитает крепкие напитки — на них приходится 75–85% выпитого алкоголя, подсчитали эксперты.