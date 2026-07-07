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Подрядчик сорвал ремонт крыши Гатчинской больницы

ООО «ШАЛИ» включили в реестр недобросовестных поставщиков на два года за срыв капитального ремонта крыши Гатчинской клинической межрайонной больницы, сообщили в Ленинградском УФАС. 

Контракт на сумму 5,8 миллиона рублей заключили в апреле 2026 года. Подрядчик должен был завершить работы 8 сентября 2026 года.

Однако компания приступила к ремонту почти на месяц позже из-за длительного оформления разрешительных документов. Позже заказчик пришел к выводу, что при таких темпах завершить работы в срок невозможно.

Во время ремонта в здании возникали протечки. По данным УФАС, подрядчик не реагировал на них, хотя больница просила заранее предусмотреть действия на случай осадков. Ситуация повлияла на работу медучреждения и безопасность пациентов. Больница приняла решение в одностороннем порядке отказаться от исполнения контракта. Подрядчик нарушения не устранил.

«На заседании представители общества «ШАЛИ» не присутствовали, письменные пояснения не представили. Комиссия пришла к выводу, что подрядчик не подтвердил добросовестность своих действий и не доказал наличие обстоятельств, препятствующих исполнению контракта», – пояснили в УФАС

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«Этот вопрос в данный момент действительно обсуждается на уровне Законодательного собрания. Как мы понимаем, у нас депутаты смотрят сильно вперёд. На данный момент создание платного въезда в центр города не планируется. Подобных планов нет ни у нас, ни у градостроителей», - отметил директор Городского центра управления парковками Михаил Курдяев.

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