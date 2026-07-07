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Новости Социум

В Петербурге не планируется повышение стоимости парковок до 1 января 2027 года

До 1 января 2027 года стоимость оплаты парковок в Петербурге останется на прежнем уровне. Об этом заявила заместитель председателя комитета по транспорту Александра Бахмутская на пресс-конференции ТАСС.

Также был затронут вопрос о возможном введении платного въезда в Северную столицу.

«Этот вопрос в данный момент действительно обсуждается на уровне Законодательного собрания. Как мы понимаем, у нас депутаты смотрят сильно вперёд. На данный момент создание платного въезда в центр города не планируется. Подобных планов нет ни у нас, ни у градостроителей», - отметил директор Городского центра управления парковками Михаил Курдяев.

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Петербург парковка платная парковка платный въезд
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Жителя Выборга наказали за ложное заявление об угоне собственного автомобиля

Суд установил, что 22 февраля 2026 года 31-летний Никита М. пытался избежать административной ответственности за управление машиной в состоянии опьянения.

Для этого он обратился в УМВД России по Выборгскому району и сообщил ложные сведения об угоне принадлежащего ему автомобиля. Заявление зарегистрировали в КУСП, после чего началась процессуальная проверка. В ходе разбирательства выяснилось, что информация об угоне не соответствует действительности.

В отношении мужчины завели уголовное дело о заведомо ложном доносе о совершении преступления. Суд признал Никиту М. виновным и назначил ему наказание в виде штрафа.

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