До 1 января 2027 года стоимость оплаты парковок в Петербурге останется на прежнем уровне. Об этом заявила заместитель председателя комитета по транспорту Александра Бахмутская на пресс-конференции ТАСС.

Также был затронут вопрос о возможном введении платного въезда в Северную столицу.

«Этот вопрос в данный момент действительно обсуждается на уровне Законодательного собрания. Как мы понимаем, у нас депутаты смотрят сильно вперёд. На данный момент создание платного въезда в центр города не планируется. Подобных планов нет ни у нас, ни у градостроителей», - отметил директор Городского центра управления парковками Михаил Курдяев.