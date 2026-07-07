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В Петербурге с 5 июля вступили в силу новые правила парковки во дворах

Изменения в правила парковки во дворах вступили в силу в Санкт-Петербурге 5 июля, сообщили в Смольном. Поправки внесли в городской закон об административной ответственности. В документе термин «перегораживание» автомобилями контейнерных площадок и входов в парадные заменили на «размещение».

По мнению специалистов, новая формулировка понятнее с юридической точки зрения и для водителей. Ранее несогласные со штрафом могли утверждать, что автомобиль не перегораживал вход в парадную. После изменения термина любой вид парковки перед входом в здание или у контейнерной площадки запрещен.

«За 2025 год по статье 32_1 вынесено 12 тыс. постановлений. Из 800 оспоренных штрафов отменено 141 постановление. То есть каждый шестой несогласный со штрафом водитель добивался отмены – и нередко именно из-за расплывчатости термина. С введением изменений юристы ГАТИ считают, что разногласий станет меньше, а порядка во дворах больше», – рассказали в городской администрации

Запрет не распространяется на машины экстренных и коммунальных служб, включая скорую помощь и МЧС. Также изменения касаются дворов собственников жилых домов. Размер штрафа остался прежним. Для физических лиц он составляет от 3 тысяч до 5 тысяч рублей, для юридических – от 150 тысяч рублей.

За первое полугодие 2026 года число нарушений правил парковки в Санкт-Петербурге сократилось почти на четверть – с 17 тысяч до 13,6 тысячи постановлений. В ГАТИ связывают снижение с обращениями жителей и работой по устранению мест, где нарушения фиксировали чаще всего. В 2025 году муниципалитеты благоустроили около 70 таких адресов.  

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Четверо иностранцев похитили человека и вымогали у него деньги в Гатчинском округе

Четверых иностранных граждан приговорили в Гатчине к срокам от 3 лет 6 месяцев до 6 лет лишения свободы за похищение человека и вымогательство.

Как сообщили в прокуратуре Ленинградской области, не позднее 18 июля 2022 года Хабибуло А., Якубали Г. и Бахтиер К. вступили в сговор, чтобы похитить потерпевшего и потребовать у него деньги.

Около 7:40 злоумышленники перегородили дорогу автомобилю потерпевшего в Гатчинском округе. После этого Бахтиер К. вытащил мужчину из машины, посадил в свое транспортное средство и перевез в кафе в Санкт-Петербурге.

Там Хабибуло А., Якубали Г., Бахтиер К. и присоединившийся к ним Мехроч Д. потребовали от потерпевшего 310 тысяч рублей единовременно и по 50 тысяч рублей ежемесячно. Мужчины угрожали потерпевшему расправой. Один из фигурантов также ударил похищенного пластиковой бутылкой по голове.

Суд признал Хабибуло А., Якубали Г. и Бахтиера К. виновными в похищении человека. Всех четверых также признали виновными в вымогательстве, совершенном группой лиц по предварительному сговору с применением насилия в крупном размере.

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