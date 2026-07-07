Изменения в правила парковки во дворах вступили в силу в Санкт-Петербурге 5 июля, сообщили в Смольном. Поправки внесли в городской закон об административной ответственности. В документе термин «перегораживание» автомобилями контейнерных площадок и входов в парадные заменили на «размещение».

По мнению специалистов, новая формулировка понятнее с юридической точки зрения и для водителей. Ранее несогласные со штрафом могли утверждать, что автомобиль не перегораживал вход в парадную. После изменения термина любой вид парковки перед входом в здание или у контейнерной площадки запрещен.

«За 2025 год по статье 32_1 вынесено 12 тыс. постановлений. Из 800 оспоренных штрафов отменено 141 постановление. То есть каждый шестой несогласный со штрафом водитель добивался отмены – и нередко именно из-за расплывчатости термина. С введением изменений юристы ГАТИ считают, что разногласий станет меньше, а порядка во дворах больше», – рассказали в городской администрации

Запрет не распространяется на машины экстренных и коммунальных служб, включая скорую помощь и МЧС. Также изменения касаются дворов собственников жилых домов. Размер штрафа остался прежним. Для физических лиц он составляет от 3 тысяч до 5 тысяч рублей, для юридических – от 150 тысяч рублей.

За первое полугодие 2026 года число нарушений правил парковки в Санкт-Петербурге сократилось почти на четверть – с 17 тысяч до 13,6 тысячи постановлений. В ГАТИ связывают снижение с обращениями жителей и работой по устранению мест, где нарушения фиксировали чаще всего. В 2025 году муниципалитеты благоустроили около 70 таких адресов.