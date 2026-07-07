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Новости СВО

Мирошник: 38 мирных жителей погибли от ударов ВСУ за неделю

За прошлую неделю из-за атак ВСУ на российские регионы погибли 38 мирных жителей, включая ребенка. Об этом говорится в докладе посла по особым поручениям МИД РФ Родиона Мирошника.

Кроме того, с 29 июня по 5 июля ранены 270 человек, в том числе восемь детей. Наибольшее число пострадавших гражданских лиц было зафиксировано в Белгородской области, ДНР, ЛНР, Запорожской, Херсонской областях.

Всего за неделю вооруженные формирования Украины выпустили по гражданским объектам на российской территории не менее 4917 боеприпасов.

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ВСУ ВС РФ мирные жители погибли ранены Мирошник
Новости Происшествия

Троих мужчин арестовали за отказ ехать в полицию в Приозерске

Троих мужчин арестовали в Приозерске за отказ выполнить законное требование сотрудников полиции 4 июля около 21:40.

Полицейские потребовали, чтобы мужчины прошли в служебный автомобиль и проехали в отдел для составления протокола за распитие алкоголя в общественном месте. В суде Д., М. и Б. признали вину и раскаялись. Они рассказали, что отдыхали в бане и употребляли алкоголь, а когда стали расходиться по домам, к ним подъехали сотрудники полиции.

Один из мужчин отказался ехать в отдел. Затем к полицейским подошел его знакомый и попытался «освободить» друга, также оказав неповиновение. После этого к ним присоединился третий мужчина, который тоже отказался выполнять требование правоохранителей.

Всех троих доставили в ОМВД России по Приозерскому району Ленинградской области. Суд привлек мужчин к административной ответственности за неповиновение законному требованию сотрудников полиции и назначил каждому по одним суткам административного ареста.

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