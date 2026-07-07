За прошлую неделю из-за атак ВСУ на российские регионы погибли 38 мирных жителей, включая ребенка. Об этом говорится в докладе посла по особым поручениям МИД РФ Родиона Мирошника.

Кроме того, с 29 июня по 5 июля ранены 270 человек, в том числе восемь детей. Наибольшее число пострадавших гражданских лиц было зафиксировано в Белгородской области, ДНР, ЛНР, Запорожской, Херсонской областях.

Всего за неделю вооруженные формирования Украины выпустили по гражданским объектам на российской территории не менее 4917 боеприпасов.