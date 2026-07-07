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Эстонию лишили права проведения чемпионата Европы из-за недопуска россиян

Эстонию лишили права проведения чемпионата Европы по стрельбе из пневматического оружия из-за недопуска спортсменов из России и Беларуси.

Соревнования должны были пройти в Таллине в 2027 году. Теперь турнир состоится с 3 по 9 марта 2027 года в испанской Гранаде.

Европейская стрелковая конфедерация объяснила перенос тем, что чемпионат Европы 2027 года станет квалификационным турниром к летней Олимпиаде 2028 года в Лос-Анджелесе и Европейским играм 2027 года. Такой статус предполагает допуск к соревнованиям всех спортсменов, имеющих право на участие.

По решению Международной федерации спортивной стрельбы, спортсмены из России и Белоруссии могут выступать на турнирах под ее эгидой в нейтральном статусе. 

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С 1 сентября для первоклассников отменят домашние задания

С нового учебного года домашние задания для первоклассников будут отменены, сообщает Минпросвещения.

С 1 сентября для первоклассников отменят домашние задания - Ранее рекомендация Минпросвещения ограничивала время на выполнение домашних заданий для первоклассни
Фото: ООО «Редактор-Плюс» - газета «Восточный берег»

«В первом классе обучение проводится без домашних заданий (позиция о суммарном объеме домашнего задания по всем предметам для первого класса продолжительностью выполнения один час исключена)», - сообщает ТАСС со ссылкой на Минпросвещения.

Ранее рекомендация Минпросвещения ограничивала время на выполнение домашних заданий для первоклассников одним часом в день, теперь эта норма исключена из правил.

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