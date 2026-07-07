Эстонию лишили права проведения чемпионата Европы по стрельбе из пневматического оружия из-за недопуска спортсменов из России и Беларуси.

Соревнования должны были пройти в Таллине в 2027 году. Теперь турнир состоится с 3 по 9 марта 2027 года в испанской Гранаде.

Европейская стрелковая конфедерация объяснила перенос тем, что чемпионат Европы 2027 года станет квалификационным турниром к летней Олимпиаде 2028 года в Лос-Анджелесе и Европейским играм 2027 года. Такой статус предполагает допуск к соревнованиям всех спортсменов, имеющих право на участие.

По решению Международной федерации спортивной стрельбы, спортсмены из России и Белоруссии могут выступать на турнирах под ее эгидой в нейтральном статусе.