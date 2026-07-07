Жителя Египта приговорили к смертной казни за ограбление и убийство туристки из России в курортной Хургаде.

По версии следствия, в октябре 2025 года 31-летний мужчина пробрался в квартиру россиянки, чтобы ограбить ее. Женщина оказала сопротивление, после чего обвиняемый нанес ей ножевые ранения.

После нападения мужчина забрал из квартиры деньги и смартфон погибшей и скрылся. Тело туристки на следующий день обнаружила охрана жилого комплекса.

Один из охранников рассказал, что россиянка ни с кем не конфликтовала. По его словам, женщина не запирала дверь квартиры, когда находилась внутри. Проверить ее решили после того, как хозяин жилья сообщил, что туристка не отвечает на звонки.

Суд получил одобрение муфтия и приговорил египтянина к смертной казни через повешение.