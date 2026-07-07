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Мужчину повесят за ограбление и убийство россиянки

Жителя Египта приговорили к смертной казни за ограбление и убийство туристки из России в курортной Хургаде.

По версии следствия, в октябре 2025 года 31-летний мужчина пробрался в квартиру россиянки, чтобы ограбить ее. Женщина оказала сопротивление, после чего обвиняемый нанес ей ножевые ранения.

После нападения мужчина забрал из квартиры деньги и смартфон погибшей и скрылся. Тело туристки на следующий день обнаружила охрана жилого комплекса.

Один из охранников рассказал, что россиянка ни с кем не конфликтовала. По его словам, женщина не запирала дверь квартиры, когда находилась внутри. Проверить ее решили после того, как хозяин жилья сообщил, что туристка не отвечает на звонки.

Суд получил одобрение муфтия и приговорил египтянина к смертной казни через повешение.

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Теги

Египет Россия Хургада смертная казнь
Новости Социум

Во Всеволожске изменят схему движения двух автобусных маршрутов 8 июля

Ограничения будут связаны с празднованием Дня семьи, любви и верности.

Во Всеволожске изменят схему движения двух автобусных маршрутов 8 июля - Ограничения будут связаны с празднованием Дня семьи, любви и верности.
Фото: Комитет по транспорту Ленобласти

В связи с проведением праздничных мероприятий 8 июля во Всеволожске будет ограничено движение транспорта. Жителей предупреждают о временном изменении схем движения двух автобусных маршрутов.

С начала работы общественного транспорта и до 14:30 движение будет перекрыто по Всеволожскому проспекту на участке от улицы Плоткина до Октябрьского проспекта. В этот период автобусы № 513 и № 530 будут следовать по скорректированным маршрутам в объезд закрытой зоны.

Пассажирам рекомендуется заранее ознакомиться с обновленными схемами движения, чтобы спланировать свои поездки. 

Во Всеволожске изменят схему движения двух автобусных маршрутов 8 июля - Ограничения будут связаны с празднованием Дня семьи, любви и верности.
Фото: Комитет по транспорту Ленобласти

Теги

Всеволожск общественный транспорт

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