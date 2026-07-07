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Более 50 выпускников Ленобласти сдали ЕГЭ на 100 баллов

Ещё семь ребят отличились при сдаче экзаменов дважды.

Более 50 выпускников Ленобласти сдали ЕГЭ на 100 баллов - Ещё семь ребят отличились при сдаче экзаменов дважды.
Фото: Александр Дрозденко/ Макс

В Ленинградской области 52 школьника получили 100 баллов по итогам сдачи ЕГЭ, еще семь ребят продемонстрировали наилучший результат при сдаче двух предметов. Однако теперь у выпускников региона наступает другой ответственный этап — выбор будущей профессии. Об этом 7 июля заявил губернатор региона Александр Дрозденко.

«Самое сложное у наших умников и умниц — еще впереди. Томительное время в приемной кампании, обновление списка на зачисление и самое главное решение — выбор профессии. Это уже не тест, это взрослая игра», — отметил губернатор.

Александр Дрозденко напомнил, что выпускники могут подать документы максимум в пять вузов, при этом количество заявлений в колледжи и техникумы не ограничено. Для поддержки экономики региона и подготовки кадров под запросы якорных предприятий в текущем году были открыты новые бюджетные места. Среди них — специальности оператора техподдержки в Киришах, мастера по работе со стеклом в Луге, машиниста энергоблока в Сланцах и мастера флористического сервиса в ЛГУ им. А.С. Пушкина.

«Мы ждём вас там, где реально кипит экономика. Где платят достойно и строят карьеру: судостроение, экологические удобрения, химия, электротехника, агропром. Это — надёжный тыл и уверенный рост», — обратился губернатор.

Востребованными в Ленобласти также остаются врачи, учителя и тренеры, чья работа требует человеческого участия, которое невозможно заменить нейросетями и роботами, добавил глава Ленобласти.

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Теги

ЕГЭ Александр Дрозденко приемная кампания
Новости Социум Главное

В Ленобласти планируют разрешить продажу бензина в 10-литровые канистры

В Ленобласти рассматривается возможность разрешить продажу бензина в канистры объемом до 10 литров, сообщил пресс-секретарь губернатора региона Никита Донцов.

бензин
Фото: ivbg.ru.

«Позиция губернатора: нужно дать людям возможность заправляться в канистры. Планируется разрешить отпуск топлива в металлические канистры по ГОСТу — не более 10 литров. В другие тары наливать нельзя — это общее правило», — сказал он.

На данный момент сроки вступления решения в силу не определены.

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Ранее Никита Донцов отметил, что ситуация на АЗС постепенно стабилизируется, ажиотажный спрос снижается. Нефтяные компании сформировали значительные резервы топлива, налаживают новые логистические каналы для доставки топлива в регион и восстанавливают ритмичное снабжение АЗС.

Теги

Канистры бензин топливо Ленобласть

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