Ещё семь ребят отличились при сдаче экзаменов дважды.

В Ленинградской области 52 школьника получили 100 баллов по итогам сдачи ЕГЭ, еще семь ребят продемонстрировали наилучший результат при сдаче двух предметов. Однако теперь у выпускников региона наступает другой ответственный этап — выбор будущей профессии. Об этом 7 июля заявил губернатор региона Александр Дрозденко.

«Самое сложное у наших умников и умниц — еще впереди. Томительное время в приемной кампании, обновление списка на зачисление и самое главное решение — выбор профессии. Это уже не тест, это взрослая игра», — отметил губернатор.

Александр Дрозденко напомнил, что выпускники могут подать документы максимум в пять вузов, при этом количество заявлений в колледжи и техникумы не ограничено. Для поддержки экономики региона и подготовки кадров под запросы якорных предприятий в текущем году были открыты новые бюджетные места. Среди них — специальности оператора техподдержки в Киришах, мастера по работе со стеклом в Луге, машиниста энергоблока в Сланцах и мастера флористического сервиса в ЛГУ им. А.С. Пушкина.

«Мы ждём вас там, где реально кипит экономика. Где платят достойно и строят карьеру: судостроение, экологические удобрения, химия, электротехника, агропром. Это — надёжный тыл и уверенный рост», — обратился губернатор.

Востребованными в Ленобласти также остаются врачи, учителя и тренеры, чья работа требует человеческого участия, которое невозможно заменить нейросетями и роботами, добавил глава Ленобласти.