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Правительство поддержало отправку срочников на службу в пожарные части МЧС

Правительство РФ поддержало законопроект, который предусматривает отправку солдат-срочников в воинские подразделения Федеральной противопожарной службы (ФПС) МЧС России.

Однако власти поручили доработать документ, сообщают «Ведомости» со ссылкой на источники.

Правительство поддержало отправку срочников на службу в пожарные части МЧС - Однако власти поручили доработать документ
Фото: Freepik.

Согласно проекту закона, солдаты-срочники будут участвовать в тушении пожаров и проведении аварийно-спасательных работ. Кроме того, полномочия воинских подразделений ФПС МЧС, где будут служить срочники, будут распространены на населенные пункты и организации. Ранее пожарные и спасатели этих подразделений могли работать только на закрытых территориях, особо важных и режимных объектах.

В отзыве правительства указано, что помимо внесения изменений в закон «О пожарной безопасности», необходимо также скорректировать положение о ФПС и ведомственные акты.

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