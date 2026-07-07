Правительство РФ поддержало законопроект, который предусматривает отправку солдат-срочников в воинские подразделения Федеральной противопожарной службы (ФПС) МЧС России.

Однако власти поручили доработать документ, сообщают «Ведомости» со ссылкой на источники.

Согласно проекту закона, солдаты-срочники будут участвовать в тушении пожаров и проведении аварийно-спасательных работ. Кроме того, полномочия воинских подразделений ФПС МЧС, где будут служить срочники, будут распространены на населенные пункты и организации. Ранее пожарные и спасатели этих подразделений могли работать только на закрытых территориях, особо важных и режимных объектах.

В отзыве правительства указано, что помимо внесения изменений в закон «О пожарной безопасности», необходимо также скорректировать положение о ФПС и ведомственные акты.