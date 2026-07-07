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Новости Социум

Во Всеволожске изменят схему движения двух автобусных маршрутов 8 июля

Ограничения будут связаны с празднованием Дня семьи, любви и верности.

Во Всеволожске изменят схему движения двух автобусных маршрутов 8 июля - Ограничения будут связаны с празднованием Дня семьи, любви и верности.
Фото: Комитет по транспорту Ленобласти

В связи с проведением праздничных мероприятий 8 июля во Всеволожске будет ограничено движение транспорта. Жителей предупреждают о временном изменении схем движения двух автобусных маршрутов.

С начала работы общественного транспорта и до 14:30 движение будет перекрыто по Всеволожскому проспекту на участке от улицы Плоткина до Октябрьского проспекта. В этот период автобусы № 513 и № 530 будут следовать по скорректированным маршрутам в объезд закрытой зоны.

Пассажирам рекомендуется заранее ознакомиться с обновленными схемами движения, чтобы спланировать свои поездки. 

Во Всеволожске изменят схему движения двух автобусных маршрутов 8 июля - Ограничения будут связаны с празднованием Дня семьи, любви и верности.
Фото: Комитет по транспорту Ленобласти

Теги

Всеволожск общественный транспорт
Новости Социум

Охотникам в Ленобласти разрешили добыть 2488 лосей и 19 рысей

Правительство Ленинградской области утвердило квоты на добычу диких животных на период с 1 августа 2026 года по 1 августа 2027 года.

Согласно документу, разрешено добыть 2488 лосей, 19 рысей и 74 особи косули европейской. Квоты распределены по районам, наибольшее количество разрешений предусмотрено для Выборгского и Приозерского районов.

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Теги

охота лось рысь косуля

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