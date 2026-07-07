Ограничения будут связаны с празднованием Дня семьи, любви и верности.

В связи с проведением праздничных мероприятий 8 июля во Всеволожске будет ограничено движение транспорта. Жителей предупреждают о временном изменении схем движения двух автобусных маршрутов.

С начала работы общественного транспорта и до 14:30 движение будет перекрыто по Всеволожскому проспекту на участке от улицы Плоткина до Октябрьского проспекта. В этот период автобусы № 513 и № 530 будут следовать по скорректированным маршрутам в объезд закрытой зоны.

Пассажирам рекомендуется заранее ознакомиться с обновленными схемами движения, чтобы спланировать свои поездки.