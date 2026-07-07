МОК официально снял санкции с российских спортсменов.

Международный олимпийский комитет официально снял все ранее действовавшие рекомендации по ограничению участия российских атлетов в международных турнирах. Об этом сообщается на сайте организации.

На заседании исполкома МОК было принято решение о полной отмене санкций, ограничивавших присутствие российских спортсменов на мировой спортивной арене.

Речь идет об аннулировании рекомендаций от 28 февраля 2022 года, которые предписывали международным федерациям не допускать россиян к соревнованиям, а также дополнений от 28 марта 2023 года. В частности, атлеты могли выступать исключительно в нейтральном статусе, при условии отсутствия связей с силовыми ведомствами и только в индивидуальных дисциплинах.

Теперь международные спортивные организации могут самостоятельно определять правила допуска российских спортсменов, не опираясь на прежние ограничения МОК.

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Фото на миниатюре: magnific