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Новости СВО

Мобильные огневые группы Ленобласти получили новые пикапы

Правительство Ленобласти передало Ленинградскому военному округу новую специализированную технику для мобильных огневых групп, задействованных в защите воздушного пространства региона от беспилотников. Церемония состоялась в областном правительстве при участии губернатора Александра Дрозденко.

Сертификат на технику военным вручил вице-губернатор по безопасности Ярослав Серов. В состав поставки вошли два пикапа Sollers ST6 с бортовой платформой, предназначенные для выполнения задач по противодействию БПЛА. На закупку специализированной техники из бюджета Ленобласти было выделено более 40 млн рублей.

В правительстве региона подчеркнули, что укрепление системы защиты критически важных объектов остается одним из приоритетных направлений. Помимо пикапов, для подразделений, работающих в интересах Министерства обороны России, закупаются средства связи, тепловизоры, детекторы беспилотников, оптические приборы, внедорожники, а также FPV-перехватчики «Елка», «Зверобой» и «Кранен-Н».

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Передача техники состоялась при участии комитета правопорядка и безопасности Ленинградской области.

Теги

Мобильные огневые группы Ленобласть СВО Дрозденко Правительство Ленобласти
Новости Спорт

Российским спортсменам разрешили выступать на международных соревнованиях без нейтрального статуса

МОК официально снял санкции с российских спортсменов.

Международный олимпийский комитет официально снял все ранее действовавшие рекомендации по ограничению участия российских атлетов в международных турнирах. Об этом сообщается на сайте организации.

На заседании исполкома МОК было принято решение о полной отмене санкций, ограничивавших присутствие российских спортсменов на мировой спортивной арене.

Речь идет об аннулировании рекомендаций от 28 февраля 2022 года, которые предписывали международным федерациям не допускать россиян к соревнованиям, а также дополнений от 28 марта 2023 года. В частности, атлеты могли выступать исключительно в нейтральном статусе, при условии отсутствия связей с силовыми ведомствами и только в индивидуальных дисциплинах.

Теперь международные спортивные организации могут самостоятельно определять правила допуска российских спортсменов, не опираясь на прежние ограничения МОК. 

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Фото на миниатюре: magnific

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олимпиада МОК

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