Правительство Ленобласти передало Ленинградскому военному округу новую специализированную технику для мобильных огневых групп, задействованных в защите воздушного пространства региона от беспилотников. Церемония состоялась в областном правительстве при участии губернатора Александра Дрозденко.
Сертификат на технику военным вручил вице-губернатор по безопасности Ярослав Серов. В состав поставки вошли два пикапа Sollers ST6 с бортовой платформой, предназначенные для выполнения задач по противодействию БПЛА. На закупку специализированной техники из бюджета Ленобласти было выделено более 40 млн рублей.
В правительстве региона подчеркнули, что укрепление системы защиты критически важных объектов остается одним из приоритетных направлений. Помимо пикапов, для подразделений, работающих в интересах Министерства обороны России, закупаются средства связи, тепловизоры, детекторы беспилотников, оптические приборы, внедорожники, а также FPV-перехватчики «Елка», «Зверобой» и «Кранен-Н».
Передача техники состоялась при участии комитета правопорядка и безопасности Ленинградской области.