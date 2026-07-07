Как сообщает ФКУ Упрдор «Северо-Запад», в среду при проведении дорожных работ будет ограничено движение на следующих участках трасс в Ленобласти.

Р-21 «Кола» Санкт-Петербург – Петрозаводск – Мурманск – Печенга – граница с Королевством Норвегия:

км 12-260 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, мойка, очистка, ремонт, выправка, установка дорожных знаков;

км 47 ограничение скорости движения в направлении Мурманска с 08:00 до 19:00, устранение деформаций АБП;

км 28 ограничение скорости движения в направлении Мурманска с 08:00 до 19:00, устранение деформаций АБП.

М-10 «Россия» Москва – Тверь – Великий Новгород – Санкт-Петербург:

км 593-674 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, мойка, очистка, ремонт, выправка, установка дорожных знаков;

км 599 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, замена БО;

км 647 ограничение скорости движения в сторону Москвы с 08:00 до 19:00, устранение размыва обочины.

А-120 «Санкт-Петербургское южное полукольцо» Кировск – Мга – Гатчина – Большая Ижора:

км 0 - 34- 0 ограничение скорости движения в оба направления, правая полоса с 08:00 до 17:00, механическая очистка краевой с вывозом;

км 99 - 31- 99 ограничение скорости движения в оба направления, правая полоса с 08:00 до 17:00, механическое скашивание травы на обочине и откосах;

км 106-149 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, мойка, очистка, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.

А-114 «Вологда – Тихвин – автомобильная дорога Р-21 «Кола»:

км 331-531 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, мойка, очистка, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.

А-180 «Нарва» подъезд к МТП «Усть-Луга»:

км 16-40 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, ямочный ремонт ПЧ.

А-181 «Скандинавия» Санкт-Петербург – Выборг – граница с Финляндской Республикой:

км 47-100 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, скашивание травы на обочине и в полосе отвода квадроциклами;

км 60-61 ограничение скорости движения в сторону ЛО с 08:00 до 20:00, ремонт шумозащитного экрана;

км 47-100 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, скашивание травы на обочине и в полосе отвода вручную;

км 47-100 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, очистка а/б покрытия от пыли и грязи механизированным способом;

км 100-130 ограничение скорости движения в сторону СПб с 08:00 до 19:00, скашивание травы на обочине и в полосе отвода вручную;

км 100-130 ограничение скорости движения в сторону СПб с 08:00 до 19:00, скашивание травы на обочине и в полосе отвода механизированным способом;

км 114-130 ограничение скорости движения в сторону ЛО с 08:00 до 19:00, очистка а/б покрытия от пыли и грязи механизированным способом.

А-181 «Магистральная»:

км 0-123 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, скашивание травы на обочине и в полосе отвода вручную;

км 0-123 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, ликвидация деформаций а/б покрытия;

км 0-123 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, скашивание травы на обочине и в полосе отвода механизированным способом;

км 95-123 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, нанесение дорожной разметки.

А-121 «Сортавала» Санкт-Петербург – Сортавала – автомобильная дорога Р-21 «Кола»:

км 0-37+ транспортные развязки км 10,15,27,33 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, уборка различных предметов и мусора с элементов а/д и в полосе отвода;

км 0-37+транспортные развязки км 10,15,27,33 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, скашивание травы на обочине и в полосе отвода вручную;

км 0-37 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, очистка водоотводных лотков;

км 0-37 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, устранение размыва обочин;

км 0-37 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, ликвидация деформаций а/б покрытия;

км 37-78+транспортные развязки км 40,50,56,64,70,72 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, уборка различных предметов и мусора с элементов а/д и в полосе отвода;

км 37-78+транспортные развязки км 40,50,56,64,70,72 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, скашивание травы на обочине и в полосе отвода вручную;

км 37-72 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, скашивание травы на обочине и в полосе отвода механизированным способом;

км 74-78 ограничение скорости движения в сторону СПб с 08:00 до 20:00, ликвидация деформаций а/б покрытия;

км 37-78+транспортные развязки км 40,50,56,64,70,72 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, ликвидация размывов;

км 130-134 ограничение скорости движения в сторону ЛО с 08:00 до 20:00, скашивание травы на обочине и в полосе отвода вручную;

км 136-147 ограничение скорости движения в сторону ЛО с 08:00 до 20:00, планировка грунтовых обочин;

км 0-126 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, нанесение дорожной разметки.

Р-23 Санкт-Петербург — Псков — Пустошка — Невель — граница с Республикой Беларусь:

км 39-41 ограничение скорости движения в сторону ЛО с 09:00 до 18:00, очистка локальных очистных сооружений;

км 37- 38 ограничение скорости движения на Псков, левая полоса - закрыта, вторая и первая полосы - ограничение до 50 км/ч с 13:00 до 17:00, с установкой схемы ОДД, ремонт СБО;

км 53- 52 ограничение скорости движения на СПб, левая полоса - закрыта, вторая и первая полосы - ограничение до 50км/ч с 09:00 до 12:00, с установкой схемы ОДД, ремонт СБО;

км 55 -31-55 ограничение скорости движения в оба направления, левая полоса закрыта, вторая и первая ограничение скорости – до 70 км/ч с 09:00 до 17:00, механическая очистка краевой линии у разделительной полосы;

км 132-133 ограничение скорости движения на Псков, правая полоса с 08:00 до 17:00, ликвидация размывов;

км 147-148 ограничение скорости движения на Псков, правая полоса с 08:00 до 17:00, ликвидация размывов;

км 179-79-179 ограничение скорости движения в оба направления, правая полоса с 08:00 до 17:00, механическое скашивание травы на обочинах, откосах и в полосе овода.