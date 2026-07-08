Астероид Апофис, размер которого сопоставим с небоскребом, пролетит на близком расстоянии от Земли 13 апреля 2029 года, и наблюдать его смогут около 7,6 млрд человек по всему миру. Об этом свидетельствуют данные портала Space_com.

Ученые уже составляют точные прогнозы о том, когда и где можно будет увидеть движение Апофиса по небу. Астроном Рик Финберг отмечает, что астероид будет двигаться по небу медленнее, чем спутник, и его можно будет наблюдать невооруженным глазом на протяжении около семи часов.

Апофис будет выглядеть как светящаяся точка, которая медленно перемещается. К началу 2029 года станет известно, есть ли вероятность столкновения астероида с каким-нибудь из спутников.