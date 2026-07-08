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Для души Новости

Приближающийся к Земле астероид Апофис смогут увидеть 7,6 млрд человек

Астероид Апофис, размер которого сопоставим с небоскребом, пролетит на близком расстоянии от Земли 13 апреля 2029 года, и наблюдать его смогут около 7,6 млрд человек по всему миру. Об этом свидетельствуют данные портала Space_com.

Приближающийся к Земле астероид Апофис смогут увидеть 7,6 млрд человек - Ученые уже составляют точные прогнозы о том, когда и где можно будет увидеть движение Апофиса по неб
Фото: magnific.

Ученые уже составляют точные прогнозы о том, когда и где можно будет увидеть движение Апофиса по небу. Астроном Рик Финберг отмечает, что астероид будет двигаться по небу медленнее, чем спутник, и его можно будет наблюдать невооруженным глазом на протяжении около семи часов.

Апофис будет выглядеть как светящаяся точка, которая медленно перемещается. К началу 2029 года станет известно, есть ли вероятность столкновения астероида с каким-нибудь из спутников.

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12.06.2026
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Теги

Астероид Апофис земля
Для души Новости

Фестиваль «Дачные сезоны» пройдет в парке Монрепо 18 и 19 июля

Музей-заповедник «Парк Монрепо» в Выборге 18 и 19 июля вновь станет площадкой театрально-музыкального фестиваля «Дачные сезоны». Гостей ждет насыщенная программа с концертами, спектаклями, лекциями, мастер-классами и интерактивными площадками для всей семьи.

Фестиваль «Дачные сезоны» пройдет в парке Монрепо 18 и 19 июля - Гостей ждет насыщенная программа с концертами, спектаклями, лекциями, мастер-классами и интерактивны
Фото: музей-заповедник «Парк Монрепо»

В течение двух дней гости фестиваля смогут принять участие в мастер-классах по рукоделию, театральному мастерству, мультипликации и кулинарии, сыграть в крокет, бадминтон и городки, а также посетить фотозоны, ярмарку мастеров и выставку, посвященную истории Монрепо.

Для детей организаторы подготовили интерактивные чтения, спектакль «Верхом на помеле», мастер-классы по созданию мультфильмов и театральных кукол, а также экскурсии и игровые программы.

С программой фестиваля можно ознакомиться по ссылке.

Теги

Дачные сезоны Выборг Ленобласть фестиваль

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