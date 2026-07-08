Ленинградская область признана лидером Северо-Западного федерального округа по эффективности промышленной политики. Результаты ежегодного рейтинга Минпромторга РФ были озвучены в рамках Международной промышленной выставки ИННОПРОМ-2026.
Рейтинг оценивает субъекты РФ по ряду ключевых показателей, включая экономическую динамику, объемы привлеченных инвестиций, доступность региональных мер поддержки, подготовку кадров, уровень цифровизации производств и развитие промышленного туризма.
Вице-губернатор по экономическому развитию Егор Мищеряков подчеркнул, что, несмотря на внешние факторы, правительство делает все возможное для поддержки промышленности.
«Мы продолжаем поддерживать инвестиции в промышленные стройки, расширяем программу промышленного туризма «Крутая локация», выводим экспореров на новые рынки, слышим каждую сложную ситуацию и решаем насущные вопросы вместе с промышленниками», — отметил он.