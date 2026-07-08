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Ленобласть стала лидером в СЗФО по эффективности промышленной политики

Ленинградская область признана лидером Северо-Западного федерального округа по эффективности промышленной политики. Результаты ежегодного рейтинга Минпромторга РФ были озвучены в рамках Международной промышленной выставки ИННОПРОМ-2026.

Ленобласть стала лидером в СЗФО по эффективности промышленной политики - Результаты ежегодного рейтинга Минпромторга РФ были озвучены в рамках Международной промышленной выс
Фото: правительство ЛО.

Рейтинг оценивает субъекты РФ по ряду ключевых показателей, включая экономическую динамику, объемы привлеченных инвестиций, доступность региональных мер поддержки, подготовку кадров, уровень цифровизации производств и развитие промышленного туризма.

Вице-губернатор по экономическому развитию Егор Мищеряков подчеркнул, что, несмотря на внешние факторы, правительство делает все возможное для поддержки промышленности.

«Мы продолжаем поддерживать инвестиции в промышленные стройки, расширяем программу промышленного туризма «Крутая локация», выводим экспореров на новые рынки, слышим каждую сложную ситуацию и решаем насущные вопросы вместе с промышленниками», — отметил он.

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07.07.2026
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Теги

СЗФО Ленобласть минпромторг
Новости Происшествия

В Буграх задержан подозреваемый в торговле личными данными и сбыте наркотиков

В Ленобласти правоохранители задержали 28-летнего жителя города Бугры. Мужчина подозревается в торговле личными данными россиян и сбыте наркотиков.

В Буграх задержан подозреваемый в торговле личными данными и сбыте наркотиков - Возбуждены уголовные дела по статьям о неправомерном доступе к компьютерной информации и покушении н
Фото: ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти

Как сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, подозреваемый предлагал услуги «пробива» через мессенджеры. В его квартире были найдены не только технические средства для незаконного сбора информации, но и крупная партия синтетического наркотика - более 650 граммов запрещенного, расфасованного по 800 пакетикам для закладок.

Возбуждены уголовные дела по статьям о неправомерном доступе к компьютерной информации и покушении на сбыт наркотиков в крупном размере.

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Теги

наркотики персональные данные Бугры Ленобласть

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