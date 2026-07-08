В правительстве Ленобласти прошло заседание организационного комитета по подготовке к празднованию 99-летия региона, которое состоится 1 августа в Ивангороде.
Участники совещания обсудили готовность городской инфраструктуры, вопросы благоустройства, логистики и пропускного режима. Особое внимание уделили участкам, где сохраняются риски отставания от графика.
«99-летие Ленинградской области — это не просто праздничная дата. Это возможность показать уважение к истории региона, его городам и людям. Ивангород - один из исторических и значимых городов области, поэтому подготовка должна дать ему реальные и заметные изменения. Наша задача - синхронизировать работу всех служб, снять существующие риски и сделать так, чтобы 1 августа город достойно встретил жителей и гостей Ленинградской области», - подчеркнула вице-губернатор Ленобласти Анна Данилюк.
Праздничные мероприятия, посвященные 99-летию Ленинградской области, пройдут в Ивангороде 1 августа.