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Новости Происшествия

В Коммунаре пожарные помогли ребенку спуститься с дерева

В Коммунаре Гатчинского округа Ленобласти пожарные пришли на помощь 10-летнему мальчику, который забрался на дерево и не смог самостоятельно спуститься вниз.

В Коммунаре пожарные помогли ребенку спуститься с дерева - Пожарные пришли на помощь 10-летнему мальчику, который забрался на дерево и не смог самостоятельно с
Фото: комитет правопорядка и безопасности Ленобласти

Как сообщили в комитете правопорядка и безопасности Ленобласти, сигнал о происшествии поступил в экстренные службы вечером 7 июля. На место оперативно выехал дежурный караул 103-й пожарной части ГКУ «Леноблпожспас». Сотрудники использовали лестницу-штурмовку и аккуратно сняли мальчика с высоты.

Ребенок не пострадал. Медицинская помощь ему не потребовалась.

В комитете правопорядка и безопасности Ленинградской области напомнили родителям о важности регулярных бесед с детьми о правилах безопасности и рекомендовали не оставлять несовершеннолетних без присмотра.

Теги

Коммунар Гатчинский округ Ленобласть Пожарные Леноблпожспас
Новости Социум

Жителей Волхова предупредили об отключении воды 9 июля

На время проведения работ в городе организуют подвоз воды.

В четверг, 9 июля, в Волхове пройдут работы на водоочистных сооружениях, из-за чего водоснабжение в городе будет приостановлено. Об этом сообщает «Леноблводоканал».

На время работ в городе организуют подвоз воды. Цистерны будут дежурить в разных частях города: 

09:00–09:30 — Кировский пр., 49
09:00–09:30 — ул. Вали Голубевой, 16
09:00–17:00 — ул. Воронежская, 1 (ЖД больница, диализ)
09:30–10:00 — ул. Ломоносова, 14
09:30–10:00 — ул. Володарского, 1
10:30–12:30 — ул. Калинина, 15, 24, 30
10:30–11:30 — ул. Дзержинского, 11
12:00–13:30 — ул. Работниц, 1а, 14
12:30–14:00 — ул. Волгоградская, 5А, 9А, 13, 14
13:30–14:30 — ул. Расстанная, 4А, 9
14:00–14:30 — ул. Авиационная, 29А
15:00–15:30 — ул. Авиационная, 42
15:00–15:30 — ул. Пролетарская, 5
16:00–17:00 — пр. Державина, 44
16:00–17:00 — Волховский пр., 55А

За дополнительной информацией жителей просят звонить в ситуационный центр предприятия по номеру 8(812)409-00-01.

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Фото на миниатюре: magnific

Теги

Волхов отключения воды

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