В Коммунаре Гатчинского округа Ленобласти пожарные пришли на помощь 10-летнему мальчику, который забрался на дерево и не смог самостоятельно спуститься вниз.

Как сообщили в комитете правопорядка и безопасности Ленобласти, сигнал о происшествии поступил в экстренные службы вечером 7 июля. На место оперативно выехал дежурный караул 103-й пожарной части ГКУ «Леноблпожспас». Сотрудники использовали лестницу-штурмовку и аккуратно сняли мальчика с высоты.

Ребенок не пострадал. Медицинская помощь ему не потребовалась.

В комитете правопорядка и безопасности Ленинградской области напомнили родителям о важности регулярных бесед с детьми о правилах безопасности и рекомендовали не оставлять несовершеннолетних без присмотра.