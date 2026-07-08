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Список стратегически важных лекарств пополнился

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о добавлении 149 наименований в перечень стратегически значимых лекарственных средств.

Список стратегически важных лекарств пополнился - Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о добавлении 149 наименований в перечень страт
Фото: pxhere

Как сообщает пресс-служба правительства, этот список формировался на основе предложений от производителей лекарств. В перечень вошли жизненно необходимые и важнейшие препараты, медикаменты для лечения особо опасных инфекций, социально значимых заболеваний и заболеваний, которые представляют опасность для окружающих.

Препараты из этого списка должны производиться на территории России и имеют приоритет при государственных закупках. Со списком лекарств можно ознакомиться по ссылке.

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В Ленинградской области за прошедшие сутки произошло 77 аварий. Есть пострадавшие и один погибший. Об этом 8 июля передает региональная Госавтоинспекция.

В результате восьми аварий травмы получили 11 взрослых и один ребенок. Еще один человек погиб.

В Петербурге за тот же период зарегистрировано 247 аварий, в которых пострадали 12 человек. среди них один несовершеннолетний.

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