Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о добавлении 149 наименований в перечень стратегически значимых лекарственных средств.

Как сообщает пресс-служба правительства, этот список формировался на основе предложений от производителей лекарств. В перечень вошли жизненно необходимые и важнейшие препараты, медикаменты для лечения особо опасных инфекций, социально значимых заболеваний и заболеваний, которые представляют опасность для окружающих.

Препараты из этого списка должны производиться на территории России и имеют приоритет при государственных закупках. Со списком лекарств можно ознакомиться по ссылке.