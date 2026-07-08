На время проведения работ в городе организуют подвоз воды.

В четверг, 9 июля, в Волхове пройдут работы на водоочистных сооружениях, из-за чего водоснабжение в городе будет приостановлено. Об этом сообщает «Леноблводоканал».

На время работ в городе организуют подвоз воды. Цистерны будут дежурить в разных частях города:

09:00–09:30 — Кировский пр., 49

09:00–09:30 — ул. Вали Голубевой, 16

09:00–17:00 — ул. Воронежская, 1 (ЖД больница, диализ)

09:30–10:00 — ул. Ломоносова, 14

09:30–10:00 — ул. Володарского, 1

10:30–12:30 — ул. Калинина, 15, 24, 30

10:30–11:30 — ул. Дзержинского, 11

12:00–13:30 — ул. Работниц, 1а, 14

12:30–14:00 — ул. Волгоградская, 5А, 9А, 13, 14

13:30–14:30 — ул. Расстанная, 4А, 9

14:00–14:30 — ул. Авиационная, 29А

15:00–15:30 — ул. Авиационная, 42

15:00–15:30 — ул. Пролетарская, 5

16:00–17:00 — пр. Державина, 44

16:00–17:00 — Волховский пр., 55А

За дополнительной информацией жителей просят звонить в ситуационный центр предприятия по номеру 8(812)409-00-01.

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