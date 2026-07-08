Посещение главного музея страны станет дешевле в вечерние часы.

С 14 июля Государственный Эрмитаж внедрит гибкие тарифы на посещение Главного музейного комплекса, чтобы сбалансировать туристические потоки и повысить комфорт гостей. Об этом сообщили в пресс-службе учреждения.

Новые тарифы призваны разгрузить залы в часы пиковой нагрузки, которые приходятся на период с 11:00 до 16:00.

«Задача новой системы – перераспределить потоки, это также вопрос безопасности людей, экспонатов и музейных пространств. Существенная разница в тарифах позволит сбалансировать посещаемость так, чтобы разгрузить залы в пиковые часы и обеспечить комфорт и безопасность каждому посетителю», – заявили в музее.

По вторникам, пятницам и субботам стоимость билетов составит 1200 рублей на сеансы с 11 часов, 700 рублей с 16 часов и 500 рублей – с 18:00. В среду, четверг и воскресенье цена билета составит 1200 рублей в первой половине дня и 700 рублей — после 16:00.

При этом изменения не коснутся льготных категорий граждан, для них правила посещения остаются прежними.

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Фото на миниатюре: bearfotos/ magnific