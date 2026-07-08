Техника распределена между двумя отделениями клиники. Офтальмологическое отделение оснастили аппаратурой для лечения заболеваний роговицы глаза. В оториноларингологическое отделение поступил электромеханический комплекс для проведения диагностических и лечебных процедур.

Оборудование передано центру в рамках благотворительной программы ВТБ «Мир без слез». В ее рамках банк закупает технику для детских больниц по всей России — список необходимого медучреждения формируют самостоятельно.

Традиционно программа включает не только передачу оборудования. Для маленьких пациентов Центра организовали интерактивный спектакль. Такие встречи помогают детям отвлечься от лечения.

«Мы многие годы поддерживаем развитие социальной инфраструктуры Санкт-Петербурга. Центр имени К.А. Раухфуса — одно из ключевых детских медицинских учреждений города, где сосредоточены компетенции по оказанию специализированной помощи. Поддержка Центра — это вклад в развитие системы здравоохранения и здоровье детей», — отметил Юрий Левченко, старший вице-президент ВТБ.

«Ежегодно в нашем Центре медицинскую помощь получают более 60 тысяч детей. Новое оборудование расширяет возможности офтальмологического и лор-отделений и позволяет использовать современные методы диагностики и лечения в ежедневной клинической практике», — прокомментировала Анастасия Цымбал, заместитель главного врача по лечебной работе Центра им. К.А. Раухфуса.

В 2026 году по программе «Мир без слез» банк обеспечит современным медицинским оборудованием 17 детских больниц в 16 регионах России. Планируется поставка более 125 единиц оборудования, что расширит возможности диагностики и лечения детей по всей стране.