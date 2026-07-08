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Детский центр высоких медицинских технологий им. К.А. Раухфуса получил новое оборудование

Техника распределена между двумя отделениями клиники. Офтальмологическое отделение оснастили аппаратурой для лечения заболеваний роговицы глаза. В оториноларингологическое отделение поступил электромеханический комплекс для проведения диагностических и лечебных процедур.

Детский центр высоких медицинских технологий им. К.А. Раухфуса получил новое оборудование - Техника распределена между двумя отделениями клиники. Офтальмологическое отделение оснастили аппарат
Фото: пресс-служба ВТБ

Оборудование передано центру в рамках благотворительной программы ВТБ «Мир без слез». В ее рамках банк закупает технику для детских больниц по всей России — список необходимого медучреждения формируют самостоятельно.

Традиционно программа включает не только передачу оборудования. Для маленьких пациентов Центра организовали интерактивный спектакль. Такие встречи помогают детям отвлечься от лечения.

«Мы многие годы поддерживаем развитие социальной инфраструктуры Санкт-Петербурга. Центр имени К.А. Раухфуса — одно из ключевых детских медицинских учреждений города, где сосредоточены компетенции по оказанию специализированной помощи. Поддержка Центра — это вклад в развитие системы здравоохранения и здоровье детей», — отметил Юрий Левченко, старший вице-президент ВТБ.

«Ежегодно в нашем Центре медицинскую помощь получают более 60 тысяч детей. Новое оборудование расширяет возможности офтальмологического и лор-отделений и позволяет использовать современные методы диагностики и лечения в ежедневной клинической практике», — прокомментировала Анастасия Цымбал, заместитель главного врача по лечебной работе Центра им. К.А. Раухфуса.

В 2026 году по программе «Мир без слез» банк обеспечит современным медицинским оборудованием 17 детских больниц в 16 регионах России. Планируется поставка более 125 единиц оборудования, что расширит возможности диагностики и лечения детей по всей стране.

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ВТБ
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Сергей Перминов о снятии санкций МОК: мировой спорт невозможно представить без российского участия

Решение Международного олимпийского комитета снять ограничения с российских спортсменов — шаг навстречу здравому смыслу.

Сергей Перминов о снятии санкций МОК: мировой спорт невозможно представить без российского участия - Решение Международного олимпийского комитета снять ограничения с российских спортсменов — шаг навстр
Фото: 47channel

Международный олимпийский комитет 7 июля снял ограничения для российских спортсменов, отменив обязательный нейтральный статус и процедуру индивидуального рассмотрения заявок на участие в соревнованиях. 

Сенатор от Ленинградской области Сергей Перминов в беседе с «47 каналом» заявил, что решение МОК — шаг навстречу здравому смыслу. По словам парламентария, искусственные барьеры, выстроенные после 2022 года, противоречили олимпийским традициям.

«Мировой спорт невозможно представить без российского участия, наших очень конкурентоспособных федераций, спортсменов. И надо сказать, что все годы на фоне попыток нас исключать из состязаний, они не теряли времени даром, продолжая развитие, в том числе на основе новых форматов и углубления спортивных связей с другими регионами», — заявил сенатор.

Возвращение российских атлетов, уверен Сергей Перминов, повысит конкуренцию и зрелищность мировых состязаний, что отвечает запросам болельщиков во многих странах мира. 

«Нельзя не отметить здесь и то, что на этом фоне FIFA также анонсировала начало процесса по возвращению российских команд на международные турниры», — добавил парламентарий. 

Теги

МОК Российские спортсмены Сергей Перминов

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