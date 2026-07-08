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Новости Социум

Почти 40 разрешений на строительство выдали в Ленобласти с начала года

За первое полугодие в регионе разрешили приступить к строительству 37 жилых и социальных объектов.

Почти 40 разрешений на строительство выдали в Ленобласти с начала года - За первое полугодие в регионе разрешили приступить к строительству 37 жилых и социальных объектов.
Фото: Комитет градостроительной политики Ленобласти

Строительный блок Ленинградской области подвел итоги работы за первое полугодие 2026 года. Как рассказали в Комитете градостроительной политике, в регионе выдано 37 разрешений на строительство, из которых 12 касаются жилой застройки, а 25 — инфраструктурных и промышленных проектов.

Так, в области появится 16 многоквартирных домов общей площадью 383,4 тысячи квадратных метров, рассчитанных на 5539 квартир. Наибольшее число объектов реуализуется во Всеволожском (8 домов) и Ломоносовском (7 домов) районах, еще один проект будет реализован в Кингисеппе.

Также одобрено строительство четырех школ (две в Лаголово, по одной в Ивангороде и Кингисеппе), детского сада в Новоселье, а также физкультурно-оздоровительных комплексов в Агалатово и Лодейном Поле. Также выданы разрешения на возведение 7 складских комплексов, 6 промышленных объектов, 2 паркингов и 3 административных зданий. 

«Разрешение на строительство сегодня - это не просто старт площадки. Для нас это точка, где сходятся интересы жителей, застройщика и территории. Мы смотрим на развитие комплексно. Ленинградская область растет быстро, но этот рост должен быть собранным: с понятной социальной инфраструктурой, инженерией, спортом, общественными пространствами и экономикой вокруг новых районов», — заявил вице-губернатор Евгений Барановский 

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Теги

Строительство в Ленобласти
Новости Социум

Мошенники пытались дозвониться до россиянина почти 16 тысяч раз

Это абсолютный рекорд 2026 года, рассказали в операторе.

Мошенники атаковали звонками россиянина почти 16 тысяч раз. Однако сам абонент об этом даже не знал — оператор блокировал все подозрительные попытки связаться с клиентом. Об этом в сотовой компании рассказали РИА Новости.

«Самое большое число нежелательных вызовов в первом полугодии на одного человека было зафиксировано в Алтайском крае - жителю Барнаула мошенники позвонили почти 16 тысяч раз. Все подозрительные звонки были успешно выявлены и заблокированы», — отметил оператор.

За первые полгода порядка 25% всех мошеннических звонков пришлись на пять российских городов. В топ попали Москва (12%), Краснодар (5%), Санкт-Петербург (4%), Новосибирск (3%) и Уфа (2%).

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мошенники Россия

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