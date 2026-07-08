За первое полугодие в регионе разрешили приступить к строительству 37 жилых и социальных объектов.

Строительный блок Ленинградской области подвел итоги работы за первое полугодие 2026 года. Как рассказали в Комитете градостроительной политике, в регионе выдано 37 разрешений на строительство, из которых 12 касаются жилой застройки, а 25 — инфраструктурных и промышленных проектов.

Так, в области появится 16 многоквартирных домов общей площадью 383,4 тысячи квадратных метров, рассчитанных на 5539 квартир. Наибольшее число объектов реуализуется во Всеволожском (8 домов) и Ломоносовском (7 домов) районах, еще один проект будет реализован в Кингисеппе.

Также одобрено строительство четырех школ (две в Лаголово, по одной в Ивангороде и Кингисеппе), детского сада в Новоселье, а также физкультурно-оздоровительных комплексов в Агалатово и Лодейном Поле. Также выданы разрешения на возведение 7 складских комплексов, 6 промышленных объектов, 2 паркингов и 3 административных зданий.

«Разрешение на строительство сегодня - это не просто старт площадки. Для нас это точка, где сходятся интересы жителей, застройщика и территории. Мы смотрим на развитие комплексно. Ленинградская область растет быстро, но этот рост должен быть собранным: с понятной социальной инфраструктурой, инженерией, спортом, общественными пространствами и экономикой вокруг новых районов», — заявил вице-губернатор Евгений Барановский