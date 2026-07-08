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В Ленобласти начался ремонт участка Сиверского шоссе

На 13-километровом участке Сиверского шоссе, расположенном вдоль Вырицы и Мина, стартовали ремонтные работы.

В Ленобласти начался ремонт участка Сиверского шоссе - В планах — укладка двух слоев нового асфальта, укрепление обочин, установка дорожных знаков, разметк
Фото: комитет по дорожному хозяйству Ленобласти.

Подрядчик уже приступил к расчистке полосы отвода и ремонту остановок. Далее начнется основной этап работ. В планах — укладка двух слоев нового асфальта, укрепление обочин, установка дорожных знаков, разметка и монтаж сигнальных столбиков.

В прошлом году был отремонтирован другой участок этой дороги - в районе Шапок. Текущие работы проводятся, в том числе в рамках подготовки к празднованию 100-летия Ленобласти.

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Сиверское шоссе Ленобласть ремонт
Новости Происшествия

Более 10 человек пострадали на дорогах Ленинградской области за сутки

Также известно об одном летальном случае.

В Ленинградской области за прошедшие сутки произошло 77 аварий. Есть пострадавшие и один погибший. Об этом 8 июля передает региональная Госавтоинспекция.

В результате восьми аварий травмы получили 11 взрослых и один ребенок. Еще один человек погиб.

В Петербурге за тот же период зарегистрировано 247 аварий, в которых пострадали 12 человек. среди них один несовершеннолетний.

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аварии госавтоинспекция

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