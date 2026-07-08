На 13-километровом участке Сиверского шоссе, расположенном вдоль Вырицы и Мина, стартовали ремонтные работы.

Подрядчик уже приступил к расчистке полосы отвода и ремонту остановок. Далее начнется основной этап работ. В планах — укладка двух слоев нового асфальта, укрепление обочин, установка дорожных знаков, разметка и монтаж сигнальных столбиков.

В прошлом году был отремонтирован другой участок этой дороги - в районе Шапок. Текущие работы проводятся, в том числе в рамках подготовки к празднованию 100-летия Ленобласти.