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Новости Социум

В Ленинградской области у ЗАГСов создают скверы и фотозоны для молодоженов

Ленинградская область считается прекрасным местом для создания семьи, и регион помогает сделать день свадьбы запоминающимся. Власти создают возле ЗАГСов благоустроенные скверы и тематические фотозоны, а также вписывают свадебные композиции в проекты благоустройства общественных пространств.

Среди любимых свадебных фотолокаций у ленинградцев — сквер в Пикалево со скамьями, украшенными подсвеченными обручальными кольцами, скульптура святых Петра и Февронии в парке «Белые пески» в Сосновом Бору, а также парк в Сланцах с арт-объектами в виде сердца и кареты. Эти места расположены прямо у выходов из ЗАГСов и становятся частью праздничной атмосферы в важный день.

Работа по созданию таких пространств ведётся ежегодно. В настоящее время два проекта, разработанные Центром компетенций, направлены на Всероссийский конкурс Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства. В рамках проекта «Городская палитра Волосово» запланировано благоустройство площади перед ЗАГСом: здесь появится променад с гирляндами и зонами тихого отдыха, а также будут установлены арт-объект в честь 100-летия Ленинградской области и скульптурная композиция «Сердце». В Подпорожье проект «Зелёный променад» также затронет территорию у ЗАГСа — там планируется установка арт-объекта «Медведица с медвежонком», ротонды и свадебного мостика.

Как отметил председатель комитета по ЖКХ Ленинградской области Денис Беляев, благоустройство территорий ведётся по федеральной программе «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Инфраструктура для жизни».

Теги

Благоустройство в Ленобласти благоустрйоство Денис Беляев
Новости Социум

В России разрабатывают вакцину от аллергии на кошек и собак

В скором времени препарат начнут тестировать в клинических условиях.

В России ведется разработка первых препаратов от аллергии на кошек и собак. Об этом РИА Новости сообщили в Институте молекулярной медицины вуза, врач аллерголог-иммунолог Ксения Рябова.

«Лаборатория иммунопатологии Института молекулярной медицины Сеченовского университета активно занимается разработкой подобных препаратов - ожидает клинических исследований вакцина от аллергии на кошек, в активной разработке - вакцина от аллергии на собак», — рассказали в учреждении.

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ученые аллергия вакцина

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