Ленинградская область считается прекрасным местом для создания семьи, и регион помогает сделать день свадьбы запоминающимся. Власти создают возле ЗАГСов благоустроенные скверы и тематические фотозоны, а также вписывают свадебные композиции в проекты благоустройства общественных пространств.

Среди любимых свадебных фотолокаций у ленинградцев — сквер в Пикалево со скамьями, украшенными подсвеченными обручальными кольцами, скульптура святых Петра и Февронии в парке «Белые пески» в Сосновом Бору, а также парк в Сланцах с арт-объектами в виде сердца и кареты. Эти места расположены прямо у выходов из ЗАГСов и становятся частью праздничной атмосферы в важный день.

Работа по созданию таких пространств ведётся ежегодно. В настоящее время два проекта, разработанные Центром компетенций, направлены на Всероссийский конкурс Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства. В рамках проекта «Городская палитра Волосово» запланировано благоустройство площади перед ЗАГСом: здесь появится променад с гирляндами и зонами тихого отдыха, а также будут установлены арт-объект в честь 100-летия Ленинградской области и скульптурная композиция «Сердце». В Подпорожье проект «Зелёный променад» также затронет территорию у ЗАГСа — там планируется установка арт-объекта «Медведица с медвежонком», ротонды и свадебного мостика.

Как отметил председатель комитета по ЖКХ Ленинградской области Денис Беляев, благоустройство территорий ведётся по федеральной программе «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Инфраструктура для жизни».