Во Всеволожске состоялся Всероссийский парад семей, который дал старт губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко. В праздничном шествии приняли участие более 300 жителей региона — всего 50 семей.

Среди них — многодетные пары, новобрачные, зарегистрировавшие брак в этот день, а также семейные делегации из разных районов области. Колонна проследовала от площади «Юбилейная» по Всеволожскому проспекту до Центра культуры и досуга.