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Александр Дрозденко открыл Всероссийский парад семей во Всеволожске

Во Всеволожске состоялся Всероссийский парад семей, который дал старт губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко. В праздничном шествии приняли участие более 300 жителей региона — всего 50 семей. 

Александр Дрозденко открыл Всероссийский парад семей во Всеволожске
Фото: Правительство Ленинградской области

Среди них — многодетные пары, новобрачные, зарегистрировавшие брак в этот день, а также семейные делегации из разных районов области. Колонна проследовала от площади «Юбилейная» по Всеволожскому проспекту до Центра культуры и досуга.

«Очень важно, чтобы наша молодёжь равнялась на многопоколенные династии. Сегодня в Ленинградской области насчитывается свыше 30 тысяч многодетных семей, в которых воспитывается более 100 тысяч детей. Будущее любого региона — это дети. Им предстоит прийти на смену взрослым, управлять, развивать область. Наша главная задача — создавать достойные условия для жизни семей. И забота государства должна касаться каждой из них», — подчеркнул Александр Дрозденко.

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Всеволожск Александр Дрозденко Всероссийский парад семей
Новости Социум

В России разрабатывают вакцину от аллергии на кошек и собак

В скором времени препарат начнут тестировать в клинических условиях.

В России ведется разработка первых препаратов от аллергии на кошек и собак. Об этом РИА Новости сообщили в Институте молекулярной медицины вуза, врач аллерголог-иммунолог Ксения Рябова.

«Лаборатория иммунопатологии Института молекулярной медицины Сеченовского университета активно занимается разработкой подобных препаратов - ожидает клинических исследований вакцина от аллергии на кошек, в активной разработке - вакцина от аллергии на собак», — рассказали в учреждении.

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Теги

ученые аллергия вакцина

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