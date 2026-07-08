Во Всеволожске состоялся Всероссийский парад семей, который дал старт губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко. В праздничном шествии приняли участие более 300 жителей региона — всего 50 семей.
Среди них — многодетные пары, новобрачные, зарегистрировавшие брак в этот день, а также семейные делегации из разных районов области. Колонна проследовала от площади «Юбилейная» по Всеволожскому проспекту до Центра культуры и досуга.
«Очень важно, чтобы наша молодёжь равнялась на многопоколенные династии. Сегодня в Ленинградской области насчитывается свыше 30 тысяч многодетных семей, в которых воспитывается более 100 тысяч детей. Будущее любого региона — это дети. Им предстоит прийти на смену взрослым, управлять, развивать область. Наша главная задача — создавать достойные условия для жизни семей. И забота государства должна касаться каждой из них», — подчеркнул Александр Дрозденко.